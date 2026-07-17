4 Bebidas para disfrutar la final del Mundial 2026; son refrescantes e ideales para toda la familia

Es oficial, estamos a pocos días que de fin la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que el siguiente domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran ceremonia de clausura y partido entre España y Argentina. Este evento es uno de los más esperados por toda la afición, es por eso que en esta ocasión te damos 4 ideas de bebidas deliciosas para tomar durante este día; lo mejor de todo es que no incluyen alcohol, por lo que son perfectas para adultos, niños y jovenes.

Puede interesarte: Cómo maquillar las cejas para iluminar el rostro y rejuvenecer después de los 60

Final del Mundial 2026: Bebidas para disfrutar la final del torneo

Algunas de estas bebidas tienen un toque dulce y otras un sabor más cítrico, por lo que hay variedad para todo tipo de paladares. Puedes hacer la porción que desees dependiendo cuántas personas haya en tu familia.

Bebidas fáciles de preparar: Limonada de coco, cereza y hierbabuena

Estas limonadas son cremosas y muy refrescantes. Para hacer la de coco neceistrás mezclar leche de coco, leche condensada, jugo de limón, mucho hielo y coco rayando. Para la de cereza tendrás que mezclar hielo, jugo de limón, cerezas, almibar de la fruta y leche condensada. Finalmente para la de hierbabuena colocarás en una licuadora limón, hielo, hierbabuena, agua y azúcar. Puedes decorar los vasos para darle una presentación muy linda.

Bebidas fáciles de preparar: Soda italiana de fresa con kiwi

Esta receta consiste en añadir en la licuadora fresa y kiwi; la porción dependerá de cuántos litros decidas hacer. Añadirás el azúcar de tu preferencia y un poco de agua. En un vaso colocarás un poco de la mezcla, mucho hielo y agua mineral. Agrega perlas explosivas para que la bebida quede idéntica a las que venden en los restaurantes.

Bebidas fáciles de preparar: Sangría sin alcohol

Esta receta consiste en picar uva verde, manzana verde, manzana roja, pera, fresas, arándanos, rodajas de naranjas y moras. Una vez que tengas todo en un bowl colarás un poco de jugo de limón, mezclarás muy bien y todo lo pondrás en una jarra. Añadirás jugo de uva con gas, refresco de limón un poco de romero y listo. Deja dentro del refri un par de horas antes de servir para que los sabores se integren y listo, sirve en una copa.

Bebidas fáciles de preparar: Frappé de café

Esta idea es una de las más deliciosas y fáciles de hacer, consiste en mezclar en la licuadora hielo, leche de tu preferencia, azúcar, cacao natural, crema de leche y café. Mezclarás muy bien y una vez que esté listo decorarás un vaso con un poco de chocolate liquido por dentro, servirá y listo; es una de las bebidas favoritas de muchas personas y es perfecta para consentir a toda la familia.