En qué parte de la casa debes poner el árbol de jade en julio para atraer la abundancia

El Feng Shui es una de las prácticas milenarias más antiguas que existen, y que se basan principalmente en encontrar la armonía y el bienestar dentro del hogar, utilizando diversos elementos que son esenciales, para que la energía vital pueda fluir y los que habiten en la misma puedan atraer la abundancia. Las plantas están muy asociados con esta práctica, por lo que los especialistas aconsejaron donde colocar el Árbol de Jade para que durante el mes de julio puedas atraer la abundancia.

Por otro lado, lo que debemos decir del Feng Shui es que se basa principalmente en el estudio del espacio, buscando en todo momento la armonía con el fin de que aquellas personas que lo ocupen obtengan una vida saludable, equilibrada y enriquecedora. El propósito de esta práctica milenaria es encontrar el equilibrio en los cinco elementos básicos de la naturaleza para aplicar en espacios tanto en interiores como exteriores y que es clave para acumular energía positiva, atraer abundancia y prosperidad.

Para el Feng Shui,las plantas juegan un rol fundamental y es que son símbolos de vitalidad y crecimiento que activan el flujo de energía positiva y que la importancia radica en la capacidad de purificar los ambientes y una de ellas es el Árbol de Jade, considerada como la planta del dinero y que es clave para encontrar la fortuna. Por eso, esta disciplina explicó en donde se debe colocar esta especie para disfrutar de todos los beneficios.

En qué lugar debes colocar el árbol de Jade para atraer la abundancia

De acuerdo a lo que explicó el Feng Shui, el lugar donde tienes que colocar el árbol de Jade para activar el flujo de la fortuna y la prosperidad es en la zona sureste del hogar o en la habitación principal, y es que está coordenada rige la riqueza, la abundancia y si no puedes identificar cuál es el sureste, hay algunos tips a tener en cuenta que puede ser cerca de la puerta principal o en el salón.

Aspectos positivos del árbol de Jade y cómo cuidar esta planta

Los aspectos positivos que tiene el árbol de Jade es que en la cultura oriental, esta planta refleja la salud financiera, y las hojas gorditas y brotes nuevos es sinónimo de estabilidad, crecimiento, y flujo constante de dinero. Y en relación a los cuidados, es fundamental que tenga una buena iluminación, un riego inteligente y un buen drenaje.