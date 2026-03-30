7 ideas para reemplazar las lámparas del buró de tu cuarto: se verán elegantes
Estos ejemplos te sirven cuando no quieres hacer un gasto grande en una remodelación de tu hogar; mira todas las FOTOS
Si quieres darle un toque aesthetic a tu cuarto, puedes comenzar con reemplazar las lámparas del buró. Si eliges un diseño elegante y moderno, puedes hacer que el estilo sea totalmente diferente al que estás acostumbrada. En esta selección de 7 ideas, te mostramos variedades de opciones para que te inspires y elijas la que va mejor con tu personalidad.
Las lámparas deben de cumplir la función de iluminar un espacio en concreto; en este caso, específicamente en date la oportunidad de que puedas leer de noche o trabajar sin fatiga desde la cama sin que los ojos sufran fatiga. Además, según Architectural Digest, hacen un lugar acogedor. Estos ejemplos te enamorarán porque son seguros y fáciles de conseguir.
¿Cuáles son las 7 ideas de lámparas elegantes?
1. Lámpara de vidrio ahumado: Base o pantalla en tonos gris o ámbar para un look sofisticado. Colócala sobre un buró claro con un libro y una vela; deja espacio para que la luz sea protagonista.
2. Lámpara con base de mármol: Elegante y atemporal, ideal en blanco o negro con detalles dorados. Combínala con objetos pequeños en tonos neutros; evita saturar para que el mármol destaque.
3. Lámpara minimalista tipo esfera (globo): Pantalla redonda opalina con base sencilla metálica. Ubícala centrada o ligeramente hacia atrás del buró, acompañada de un elemento bajo como una bandeja.
4. Lámpara colgante a un lado de la cama: Sustituye la lámpara tradicional por una que cuelgue del techo. Déjala caer a la altura del buró y equilibra el otro lado con un objeto decorativo para simetría visual.
5. Lámpara de cerámica texturizada: Acabados artesanales en tonos tierra o mate. Acompáñala con plantas pequeñas o fibras naturales para reforzar un estilo cálido y orgánico.
6. Lámpara LED lineal o de barra: Diseño moderno y limpio, ideal para espacios contemporáneos. Colócala pegada a la pared o detrás de objetos para crear luz indirecta y un efecto más acogedor.
7. Lámpara vintage con pantalla de tela: Pantalla plisada o clásica que aporta un toque romántico. Ubícala junto a un florero o marco pequeño, cuidando que los colores armonicen con la ropa de cama.