5 diseños de gelatinas de K-Pop Demon Hunters para fiestas de cumpleaños

Si tienes una fiesta infantil muy pronto y el festejado o festejada es fanático de las Guerreras del Kpop, tenemos grandes sugerencias de deliciosas gelatinas de acuerdo a la temática que serán el toque ideal para tu fiesta y seguro que sorprenderás a tus invitados.

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Las K-Pop Demon Hunters son la tendencia número 1 para fiestas infantiles y no debes dejar escapar ni un detalle, pues hay piñatas, pasteles, decoración y mucho más, pero si quieres lucirte, no debes dejar pasar desapercibidas las gelatinas personalizadas.

Gelatinas con diseños de K-Pop Demon Hunters

|Crédito: Pinterest

Gelatina tipo pastel: Este tipo de gelatina simula un pastel y es realizada con sabor uva, fresa y moras cortadas en cuadros y rellenada con gelatina natural para que se vea el estilo en transparencia. La decoración es sencilla, puedes imprimir tus imágenes favoritas de las Guerreras del Kpop y ponerlas con palillos.

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Paletas de gelatina: Este es uno de los diseños favoritos de las niñas, se trata de paletas hechas de gelatina, las cuales deben de ser de un color claro para que luzca el tranfer con el diseño de K-Pop Demon Hunters.

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Con stickers: Para esta opción te sugerimos que sean en tamaños individuales o bien en un tamaño tipo pastel para cortarla. Elige tres sabores diferentes de gelatina y tus stickers favoritos de la película K-Pop Demon Hunters.

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Gelatina con transfer: Este diseño consta de una tipo pastel hecho con gelatina de tus sabores favoritos, siendo el superior con un color blanco para que luzca el transfer con tu imagen favorita de los personajes de Guerreras del Kpop.

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En copa: Si quieres un diseño de gelatinas individuales, te sugerimos hacerlas en copas. El sabor puede ser de tu elección, pues el toque se encuentra en los stickers de tus personajes favoritos.