Tener una buena señal de Wi-Fi en todos los espacios de casa puede convertirse en un desafío, especialmente cuando existen habitaciones donde la conexión llega con poca intensidad. Sin embargo, antes de gastar dinero en nuevos dispositivos, existen algunas alternativas sencillas que pueden mejorar la cobertura.

Paty Cantú compartió el secreto para lograr armonía en su matrimonio con Christian Vázquez

La ubicación del router tiene un papel fundamental en la distribución de la señal. Un pequeño cambio en el lugar donde está instalado puede ayudar a reducir obstáculos y conseguir que el Wi-Fi llegue de manera más uniforme a diferentes zonas del hogar.

¿Cómo ampliar el alcance de tu Wi-Fi sin gastar dinero?

Mejorar la cobertura del Wi-Fi en casa no siempre requiere comprar un repetidor o cambiar el router. Antes de gastar dinero, puedes revisar algunos ajustes en el equipo y modificar su ubicación para conseguir que la señal llegue mejor a las zonas más alejadas.

Aumenta la potencia de trasmisión

Uno de los ajustes que puede revisar es la potencia de transmisión del router. Esta opción suele encontrarse dentro de la configuración avanzada, aunque le nombre y la ubicación puede variar según el modelo.

Si el equipo permite modificarla, aumentar este nivel puede ayudar a que la señal alcance una mayor distancia. El efecto puede ser especialmente útil en la banda de 2,4 GHz, que generalmente ofrece mayor cobertura que la de 5 GHz, aunque con menor velocidad.

Revisa el ancho del canal

El ancho del canal también puede influir en la estabilidad de la conexión. En la banda de 2,4 GHz, utilizar 20 MHz puede ser una alternativa conveniente cuando existen muchas redes cercanas y hay interferencias.

Cambia la ubicación del router

La ubicación del equipo es otro factor importante. Colocarlo en un sitio elevado, abierto y relativamente céntrico puede favorecer una distribución más uniforme de la señal.

También conviene evitar muebles cerrados, paredes gruesas y otros obstáculos que puedan dificultar su propagación. Con estos cambios, es posible mejorar la cobertura sin comprar un nuevo dispositivo.