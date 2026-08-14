La magia del fideo seco en la cocina de MasterChef 24/7: ¡así puedes aprovechar su versatilidad!

El Chef Édgar Núñez, "Maestro de Fuego" de MasterChef 24/7, fue muy claro al respecto en su masterclass de este jueves: los fideos secos pueden incorporarse a toda clase de recetas y convertirse en la base más deliciosa de tu platillo... ¡para el experto en cocina, esta pasta puede mezclarse con todo!

¿Para qué pueden usarse los fideos secos en la cocina?

El Chef Édgar Núñez le explicó a los cocineros que los fideos secos pueden convertirse en un gran recurso para darle otro nivel a tus platillos ya que se pueden disfrutar de muchas formas: desde un simple taco hasta combinaciones con un toque súper mexicano, sobre todo si los coces en una preparación picosita.

"Es de mis pastas favoritas porque con esto te puedes hacer un taco, te puedes hacer unos chilaquiles: haces los chilaquiles con otra salsa y a lo mejor les pones este fideo seco encima... es una forma como muy vegana de poder hacer chilaquiles: es infinito el número de cosas que puedes hacer", explicó.

Para el Chef, el fideo seco es la base perfecta porque incluye la fritura de la pasta y, además, la incorporación de una salsa o caldo que se deja hervir hasta que se evapora por completo... ¡y de ahí hasta donde llegue la imaginación!

"Ya de ahí le puedes poner chicharrón prensado, chilaquiles, chamorro, cochinita pibil, mariscos... lo que quieran ponerle al fideo les va a quedar muy bien", concluyó el "Maestro de Fuego".

Como ves, opciones sobran para darle un toque gourmet y lleno de sabor a tus fideos secos en la comida del día... ¡irresistible!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

