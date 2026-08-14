Esta es la razón por la cual debes rociar agua con canela en la entrada de tu hogar

En los hogares hay cada vez más personas que llevan a cabo trucos caseros para poder obtener diversos objetivos. Si eres de los que cuida la energía de su entorno pues te va a interesar rociar agua con canela en la entrada de tu hogar.

La práctica tiene muchos beneficios, pero debemos poner énfasis en que se relaciona con las energías que llevas a tu hogar y que quieres alejar (sobre todo las malas). Si buscas que funcione debes hacerlo desde la convicción de que tendrá resultado.

¿Cuál es el beneficio de rociar canela en la entrada de tu casa?

Este remedio aplicado en la entrada de tu casa puede contribuir a mantenerla limpia, pero también libre de hormigas. Cuando mezclas agua con canela no solo atraes la abundancia, sino que aumenta su capacidad de repeler a estos insectos porque su aroma intenso interfiere con el rastro de feromonas que van dejando como estela para desplazarse y comunicarse entre ellas, estableciendo el clásico caminito que las vemos hacer cuando están juntas.

Por otro lado, la mezcla de agua con canela neutraliza ciertos olores como así también ayuda a reducir la humedad acumulada sin que tengas que utilizar algún producto químico que a la postre afecte tu salud. Lo que debes hacer es rociar la puerta en la entrada de la casa que es donde hay mayor tránsito de personas y que por su calzado al venir de la calle, pueden traer malos olores, así como bacterias del exterior.

Canela|Derkien/Getty Images/iStockphoto

A la hora de aplicarlo puedes hacer en seco que consiste en espolvorear la canela en los marcos de las puertas o las zonas en donde puedes tener presencia de hormigas. La otra opción es colocarlo en un rociador y aplicarlo en el piso de la entrada de tu casa, lo dejas actuar y ventilas un poco para que puedas potenciar el efecto de la canelita.

Por último, rociar agua con canela ayuda a que se haga una limpieza energética de tu espacio sagrado. La entrada de la casa es un punto de conexión entre el interior de tu hogar con el exterior por lo que mantenerla limpia con este remedio podría atraer energías positivas a tu hogar y limpiarla de todo lo malo.

