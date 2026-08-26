Encontrar manchas amarillentas en la alfombra no siempre tiene el mismo origen. El cambio puede relacionarse con restos de productos, humedad excesiva, exposición a la luz, deterioro de ciertos materiales u orines de mascotas. Es por ello que en este artículo traemos para ti qué significa y cómo limpiarlas, como el piso, con el objetivo de liberar las malas energías, según los especialistas del Feng Shui.

Es preciso mencionar que, antes de aplicar cualquier producto, se debe identificar qué ocurrió. Frotar con fuerza, añadir demasiada agua o utilizar sustancias incompatibles puede empeorar el aspecto original de la alfombra o el tapete, como el que puedes hacer para la cubierta del escusado o el piso del baño en tejido de crochet.

Encontrar manchas amarillentas en tu alfombra: qué significa y cómo limpiarlas|Pinterest

La razón de las manchas amarillentas de la alfombra

Una de las razones de la aparición de las manchas amarillentas de la alfombra se debe a los residuos de productos de limpieza. Ello ocurre cuando el detergente queda atrapado entre las fibras, lo que atrae suciedad.

Otra posibilidad se debe a la humedad y a la exposición de la alfombra al sol. Asimismo, los orines de las mascotas pueden modificar el color. En caso de que el tapete sea beige, no aparecen manchas amarillentas, sino en tonos rojos o anaranjados.

¿Cómo limpiar las manchas amarillentas?

El primer paso para limpiar las manchas amarillentas es absorber el líquido con una toalla blanca, siempre y cuando se trate de orines de mascotas y aún estén frescos. Después se recomienda utilizar un producto diseñado específicamente para tapetes.

Otra de las opciones es utilizar una solución casera hecha por vinagre blanco y agua, ya que el ácido acético puede ayudar a limpiar las manchas amarillentas, sin frotar demasiado fuerte, ya que puede arruinar el tejido.

Si las manchas amarillentas persisten después de realizar una limpieza profunda, lo recomendable es optar por quitar el tapete y sustituirlo por uno nuevo, con el objetivo de no desentone la decoración del hogar.