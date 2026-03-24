Esto es todo lo que necesitas para aplicar gel en uñas desde casa

El aplicar gel en uñas normalmente suele hacerse en salones de belleza, pero son muchas las mujeres quienes se han encargado de comprar todo el material para hacer su colocación desde casa, siendo una gran alternativa para tener una manicura linda y sin gastar tanto dinero.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos todo lo que necesitas comprar para su aplicación; la respuesta te va a sorprender. Así que toma nota de todos los materiales básicos que son indispensables.

¿Qué material se necesita para poner uñas de gel?

Para aplicar gel en uñas, es necesario contar con ciertas herramientas bases, con las cuales lograremos colocar el producto y que dure por más tiempo desde casa. Así que saca un papel para que anotes todo lo que necesitas, que es lo siguiente:

Limas de uñas 100/180, nos ayudarán a preparar la superficie de la uña y para suavizar los bordes.

Empujador de cutículas.

Primer.

Esmalte tipo Gelish de tu color preferido.

Top coat para poder sellar el color y darle un mejor brillo.

Lámpara UV para endurecer el esmalte que vas a usar.

Aceite para cutículas o una crema hidratante.

Al tener todo lo anterior, vamos a lograr unas uñas de impacto, que van a parecer que te las hicieron en un salón de belleza. Es posible que al primer intento que hagas, el gel no quede como tú quieres o al poco tiempo se desprenda, por lo que es importante hacer el paso a paso y aplicar capas delgadas del producto.

¿Cómo aplicar el gel semipermanente?

Una vez que tienes todo lo que necesitas, podemos aplicar gel en uñas; solamente debes hacer las siguientes instrucciones desde casa: