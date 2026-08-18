“Estoy considerando hacerme amiga de Ixdit": Carmen resiente la soledad en MasterChef 24/7

Esta noche comenzará la etapa final de MasterChef 24/7, pues estamos a solamente un par de semanas de que termine la competencia culinaria; sin embargo, la reciente eliminación de Daniela sigue causando estragos entre los cocineros restantes, pero especialmente en Carmen, quien compartió ante las cámaras del Mundo MasterChef que ha comenzado a resentir la soledad en el reality show. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

A unas horas de que comenzara la gala en la que conoceremos a los nuevos portadores tanto del Pin del Chef como del Pin Negro, Carmen se encontraba arreglando en uno de los baños cuando compartió frente a las cámaras de la transmisión 24/7 del reality show que no sabía qué hacer y que se encontraba muy aburrida.

La cocinera apuntó que el Mundo MasterChef "cada día es más solitario" y es que recordó la reciente eliminación de su aliada Daniela en la pasada gala de eliminación y la distancia que tanto ella como Michelle han tomado en las últimas semanas.

“No puedo creer que cantaste en la tele": Carmen le recuerda a Daniela su paso por La Academia VLA en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Por otro lado, compartió que incluso está considerando hacerse amiga de Ixdit; sin embargo, inmediatamente dijo que se trató de una broma y es que señaló que "su cotorreo está medio raro".

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dicho por Claudia Lizaldi en la pasada gala de eliminación, cada dos días habrá un nuevo cocinero que se despedirá de la competencia y que la votación del público ya no marcará la diferencia para salvar a alguno de los participantes.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los nuevos portadores tanto del Pin del Chef como del Pin Negro y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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