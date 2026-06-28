Arándanos y plátano: por qué recomiendan y de qué sirve

Siempre se ha indicado en los consejos de salud que es prioritario equilibrar los alimentos que consumes, sobre todo los que se comen en la mañana como desayuno. Ante eso, la combinación de arándanos y plátano se presume como una fuente de energía irrepetible. Por ello, aprende a preparar un batido de estos dos frutos que te permita ser fortalecido desde el primer minuto de tu día.

¡Lo dijo! Daniela de MasterChef 24/7 confesó tener el corazón roto por Pablo y Ricardo Casares lo confirma: “le movieron muchísimo el tapete”

¿Por qué se recomienda el dúo de arándanos y plátano en la mañana?

En ocasiones el tiempo es un apremiante en las mañanas, por eso se indica que un batido puede ayudarte con algo poderoso pero sencillo de realizar. Y no se trata solo de su agradable sabor, sino de un elemento que puede ser altamente benéfico a nivel nutricional, esto logrado con la mezcla correcta de comidas.

Esta combinación de arándanos y plátano es una opción ideal para trabajadores, estudiantes y personas que hacen actividad física intensa. Los aportes de energía son reales, los cuales incluyen hidratación y micronutrientes que el cuerpo requiere para contrarrestar el desgaste del día a día.

¿Cuáles son los aportes que la combinación de arándanos y plátano hacen a la salud?

Empezando del lado del plátano, se sabe que este fruto ayuda por su alto contenido de vitamina B6, potasio y carbohidratos… que son elementos que proporcionan energía de manera gradual. Mientras que los arándanos tienen compuestos antioxidantes que combaten el daño causado por los denominados radicales libres. Aquí la clave son las antocianinas propias del arándano, mismas que logran esta función.

En general se presume que la salud cardiovascular y el funcionamiento cerebral puede ser tremendamente beneficiada con estos alimentos. Sin embargo, los aportes no solo se quedan en dichos elementos, sino en un buen funcionamiento digestivo y mayor sensación de saciedad. Esto explicado por los aportes de las vitaminas B6, C y minerales como el manganeso y el potasio.

Ahora, siempre es buen momento para recordarle a las personas que no existen alimentos mágicos. El cuerpo se verá beneficiado con este u otras comidas cuando existe una buena combinación de elementos, una vida saludable con ejercicio y demás rutinas sanas.