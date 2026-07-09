Cómo preparar un aromatizante casero para la ropa: la deja con aroma a limpio y sin dañarla

Preparar un aromatizante casero para la ropa es una alternativa sencilla y económica para mantener las prendas con un agradable aroma a limpio sin dañar las fibras. La clave está en utilizar ingredientes suaves, como agua destilada, alcohol de uso cosmético y unas gotas de aceite esencial.

Pipe Bueno muestra su apoyo a Maluma tras revelar que pasó por un episodio de depresión y ansiedad: “Es un guerrero”

Además de perfumar las prendas, este tipo de preparación casera para aromatizar los tejidos textiles también puede utilizarse sobre cortinas, sábanas, mantas y tapizados. Esto se debe a sus cuidadas proporciones de ingredientes que crean una bruma ligera que puede aplicarse sobre la ropa ya seca.

Especialistas en cuidado textil recuerdan que, aunque los aromatizantes caseros pueden complementar el lavado, no sustituyen una correcta higiene de las prendas ni deben aplicarse sobre telas delicadas sin realizar antes una prueba en una zona poco visible.

¿Cómo preparar un aromatizante casero para la ropa con 3 ingredientes?

La receta es muy fácil de hacer y utiliza ingredientes que ayudan a dispersar la fragancia sin dejar residuos importantes sobre los tejidos. Solo se necesita un atomizador limpio (preferiblemente de vidrio o plástico resistente) y los siguientes elementos:



500 ml de agua destilada: evita la acumulación de minerales que puede dejar el agua del grifo.

evita la acumulación de minerales que puede dejar el agua del grifo. 2 cucharadas de alcohol etílico de uso cosmético: ayuda a dispersar el aceite esencial y favorece un secado rápido.

ayuda a dispersar el aceite esencial y favorece un secado rápido. 15 a 20 gotas de aceite esencial: lavanda, algodón limpio, limón, eucalipto o bergamota son algunas de las opciones más utilizadas.

Preparación



Vierte el agua destilada y el alcohol dentro del atomizador. Incorpora entre 15 y 20 gotas de la fragancia elegida. Agita el envase para distribuir los ingredientes antes de cada uso. Deja reposar unas horas (entre 12 y 24 horas para que la mezcla se integre mejor)

¿Cómo aplicarlo?

Pulveriza a una distancia de 20 o 30 centímetros: así evitarás humedecer demasiado la tela.

así evitarás humedecer demasiado la tela. Utilízalo sobre ropa limpia y seca: también puede aplicarse en el interior del clóset o sobre textiles del hogar.

también puede aplicarse en el interior del clóset o sobre textiles del hogar. Haz una prueba previa: si la tela es delicada o de color intenso, verifica primero que el producto no deje marcas.

¿Por qué este aromatizante casero no daña la ropa?

Utilizar ingredientes suaves y respetar las proporciones adecuadas reduce el riesgo de afectar las fibras textiles. La American Cleaning Institute (ACI) recomienda seguir siempre las instrucciones de cuidado de cada prenda y evitar el uso excesivo de productos perfumados que puedan dejar residuos sobre los tejidos.

Asimismo, explica que el mantenimiento adecuado de la ropa depende tanto del lavado correcto como del uso responsable de productos complementarios. El agua destilada ayuda a prevenir manchas ocasionadas por minerales, mientras que el alcohol cosmético (empleado en pequeñas cantidades) facilita la evaporación de la mezcla y la dispersión uniforme de la fragancia.

Estas son algunas recomendaciones para prolongar el aroma:

