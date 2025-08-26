Así puedes hacer este aromatizante de manera natural: Evita malos olores en tu casa

Uno de los grandes problemas que existen en el hogar es la entrada de los malos olores. En ocasiones no hay manera de evitarlos porque provienen de fuera y la casa no siempre se puede mantener cerrada. Por ello este aromatizante natural puede ser un alivio para dejar de gastar en productos que resultan una carga para la economía. Además, la fragancia que quedará en casa es la esencia del coco.

¿Es cierto que el limón quita el mal olor al refrigerador? Te lo contamos [VIDEO] Alejandra Carvajal junto a Brenda Flores, química en alimentos, te desmienten todos los mitos sobre el limón. ¡Checa toda la información que presentan!

Te puede interesar - ¿Cómo hacer un aromatizante con olores cítricos?

¿Cómo se puede realizar este aromatizante natural para la casa?

La misión con este aromatizante es darle al hogar una fragancia de frescura y que sea completamente eficiente. Por ello es necesario conseguir los siguientes elementos, los cuales son una taza de agua destilada, dos cucharadas de alcohol etílico, unas gotas de aceites esenciales, 10 gotas de perfume de coco y 10 gotas de perfume de vainilla. Con eso, la fragancia natural impregnará la casa con un olor maravilloso.

Al final, esta sencilla y eficiente combinación se mezclará en un difusor y con eso será suficiente para comenzar a esparcir dicho aroma en casa. Solamente se deja reposar la mezcla durante unos minutos y no se requiere de nada más.

¿Por qué este aromatizante conviene prepararlo con olor a coco?

Esta es una pregunta muy válida, mucha gente tal vez prefiera otro tipo de aromas, sin embargo estudios han indicado que el coco y la vainilla tienen propiedades que influyen en el bienestar emocional. Esto porque aportan a la calma en temas de ansiedad y permiten una mejor concentración. En general se consigue un ambiente de serenidad.

Y por si eso no fuera suficiente, es bueno recordar que este es un aroma tropical que provoca sensaciones energizantes. Por lo que en conclusión, todo se convierte incluso en un ámbito de aromaterapia que envuelve la casa en una atmósfera única llena de calidez, de un ambiente acogedor y equilibrado.

Seguir leyendo - ¿De qué manera puedes hacer un aromatizante que deje tu casa oliendo a Navidad?