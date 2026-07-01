Así debes maquillar correctamente los labios finos
Hay una técnica fácil de llevar a cabo, con la que puedes brindarle volumen a tus labios.
Los labios finos son uno de los aspectos del rostro que las mujeres buscan disimular. Es por esto que te vamos a contar sobre la manera correcta de hacer la técnica que engrosará visualmente la zona.
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Para maquillar los labios finos y lograr un efecto de máximo volumen al instante, la clave absoluta es combinar la técnica del overlip (sobredelineado) con texturas luminosas y claras.
¿Cómo darles volumen a los labios finos?
Preparación del lienzo
- Exfolia suavemente tus labios con un exfoliante de azúcar para eliminar células muertas.
- Hidrátalos en profundidad usando un bálsamo labial con ácido hialurónico.
- Borra el contorno natural aplicando un toque de corrector o base con una brocha, lo que te dará total libertad para rediseñarlos.
Delineado óptico (Overlip)
- Vas a elegir un lápiz delineador que tenga tono nude o similar a tu labial.
- Luego vas a dibujar el contorno ligeramente por fuera de tu línea natural (solo un milímetro).
- El siguiente paso es enfocarte en el arco de Cupido y lo que es el centro del labio inferior con el objeto de crear un efecto tridimensional. Procura no exagerar en las comisuras.
Aplicación del color
- Rellena con un labial que combine perfectamente con el delineador.
- Elige texturas satinadas o cremosas en tonos claros como rosas, melocotón, corales o nudes.
El toque maestro de luz
- En este paso es importante agregar un toque de gloss transparente o con destellos solamente en el centro de la boca.
- Coloca un punto de iluminador en polvo justo sobre el arco de Cupido para reflejar la luz y elevar el labio superior.
Errores que debes evitar
Colores muy oscuros: No utilices los tonos borgoña, marrón oscuro o los mates profundos ya que hacen que la boca se vea más pequeña.
Texturas ultra mates fijas: Estas texturas no se recomiendan porque no refleja la luz por ende aplanan el relieve de los labios y hace que se vean más delgados.