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Así debes maquillar correctamente los labios finos

Hay una técnica fácil de llevar a cabo, con la que puedes brindarle volumen a tus labios.

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Tus labios se verán más grandes.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Los labios finos son uno de los aspectos del rostro que las mujeres buscan disimular. Es por esto que te vamos a contar sobre la manera correcta de hacer la técnica que engrosará visualmente la zona.

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Para maquillar los labios finos y lograr un efecto de máximo volumen al instante, la clave absoluta es combinar la técnica del overlip (sobredelineado) con texturas luminosas y claras.

¿Cómo darles volumen a los labios finos?

Preparación del lienzo

  • Exfolia suavemente tus labios con un exfoliante de azúcar para eliminar células muertas.
  • Hidrátalos en profundidad usando un bálsamo labial con ácido hialurónico.
  • Borra el contorno natural aplicando un toque de corrector o base con una brocha, lo que te dará total libertad para rediseñarlos.

Delineado óptico (Overlip)

  • Vas a elegir un lápiz delineador que tenga tono nude o similar a tu labial.
  • Luego vas a dibujar el contorno ligeramente por fuera de tu línea natural (solo un milímetro).
  • El siguiente paso es enfocarte en el arco de Cupido y lo que es el centro del labio inferior con el objeto de crear un efecto tridimensional. Procura no exagerar en las comisuras.
labial

Aplicación del color

  • Rellena con un labial que combine perfectamente con el delineador.
  • Elige texturas satinadas o cremosas en tonos claros como rosas, melocotón, corales o nudes.

El toque maestro de luz

  • En este paso es importante agregar un toque de gloss transparente o con destellos solamente en el centro de la boca.
  • Coloca un punto de iluminador en polvo justo sobre el arco de Cupido para reflejar la luz y elevar el labio superior.

Errores que debes evitar

Colores muy oscuros: No utilices los tonos borgoña, marrón oscuro o los mates profundos ya que hacen que la boca se vea más pequeña.

Texturas ultra mates fijas: Estas texturas no se recomiendan porque no refleja la luz por ende aplanan el relieve de los labios y hace que se vean más delgados.

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