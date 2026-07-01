Así debes maquillar correctamente los labios finos

Los labios finos son uno de los aspectos del rostro que las mujeres buscan disimular. Es por esto que te vamos a contar sobre la manera correcta de hacer la técnica que engrosará visualmente la zona.

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Para maquillar los labios finos y lograr un efecto de máximo volumen al instante, la clave absoluta es combinar la técnica del overlip (sobredelineado) con texturas luminosas y claras.

¿Cómo darles volumen a los labios finos?

Preparación del lienzo

Exfolia suavemente tus labios con un exfoliante de azúcar para eliminar células muertas.

Hidrátalos en profundidad usando un bálsamo labial con ácido hialurónico.

Borra el contorno natural aplicando un toque de corrector o base con una brocha, lo que te dará total libertad para rediseñarlos.

Delineado óptico (Overlip)



Vas a elegir un lápiz delineador que tenga tono nude o similar a tu labial.

Luego vas a dibujar el contorno ligeramente por fuera de tu línea natural (solo un milímetro).

El siguiente paso es enfocarte en el arco de Cupido y lo que es el centro del labio inferior con el objeto de crear un efecto tridimensional. Procura no exagerar en las comisuras.

Aplicación del color

Rellena con un labial que combine perfectamente con el delineador.

Elige texturas satinadas o cremosas en tonos claros como rosas, melocotón, corales o nudes.

El toque maestro de luz



En este paso es importante agregar un toque de gloss transparente o con destellos solamente en el centro de la boca.

Coloca un punto de iluminador en polvo justo sobre el arco de Cupido para reflejar la luz y elevar el labio superior.

Errores que debes evitar

Colores muy oscuros: No utilices los tonos borgoña, marrón oscuro o los mates profundos ya que hacen que la boca se vea más pequeña.

Texturas ultra mates fijas: Estas texturas no se recomiendan porque no refleja la luz por ende aplanan el relieve de los labios y hace que se vean más delgados.