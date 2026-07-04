Así debes maquillar los ojos muy juntos

El maquillaje es una técnica muy versátil por lo que puedes ajustarlo a cada necesidad que presentes. En el caso de que tengas los ojos muy juntos, hay una técnica que logrará que puedas marcar una separación.

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Si tienes los ojos muy juntos pues tienes que crear ilusión óptica de mayor separación por lo que se debe concentrar la luz en el lagrimal y la profundidad en los extremos externos. Así es que los profesionales manifiestan que el enfoque debe estar en "abrir" el centro del rostro y "elongar" la mirada hacia las sienes.

¿Cómo maquillar los ojos juntos?

Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Iluminación del lagrimal: Aplica una sombra muy clara, brillante o satinada en el primer tercio del ojo. Extiéndela ligeramente hacia la nariz para dar amplitud espacial.

Degradado de sombras: Es importante que utilics los tonos claros o beige para el párpado móvil interno. Los expertos manifiestan que los tonos oscuros como el marrón o negro, se debe dejar para el tercio externo.

Difuminado diagonal: Difumina la sombra oscura hacia afuera y hacia arriba en dirección a la sien. Esto alargará visualmente el ojo de forma lateral.

Delineado externo: Este paso consiste en comenzar el delineado desde la mitad del ojo hacia afuera. No pintes el lagrimal ni tampoco hagas trazos gruesos al inicio porque vas a lograr juntar más la mirada.

Máscara de pestañas enfocada: Debes aplicar el rímel direccionando las pestañas hacia las sienes. Concentra el producto en la esquina exterior e inferiores externas.

Diseño de cejas: Por último, vas a mantener el inicio de las cejas ligeramente más separado del entrecejo. Alarga sutilmente la cola final con un lápiz para balancear las proporciones.

Esta es una gran técnica que te ayudará a poder separar la mirada de manera fácil y correcta. Ponlo a prueba y verás grandes resultados.