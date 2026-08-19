Así de enojón eres según tu mes de nacimiento

Si pierdes la paciencia muy rápidamente puede que tu personalidad se relacione con ello al igual que las experiencias y la manera en la que aprendemos a manejar las emociones. El mes de nacimiento también está muy vinculado al grado de enojo que manejamos.

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Hay situaciones en las que puedes enojarte rápidamente y muchos lo vinculan con el mes en el que se llegó al mundo. Ten en cuenta esta información a la hora de relacionarte con personas de diferentes meses.

¿Cuál es tu enojo por tu mes de nacimiento?

Enero

Eres una persona a la que le gusta tener los objetivos claros y mantener las cosas bajo control. Lo que más les enoja es que las cosas no salgan como lo planearon, puede que no reaccionen explosivamente, pero pueden guardar silencio y analizar la situación.

Febrero

Los nacidos en este mes son independientes y creativos. Lo que le pueden hacer perder la paciencia es sentir que no es escuchado. No toleran que los minimicen o te le hagan sentir que su voz no importa.

Marzo

Luego nos encontramos con los nacidos en marzo que son sensibles y emocionales. No son enfadan por cualquier pequeño detalle, pero si lo decepcionan la situación lo puede afectar mucho. Puedes intentar evitar una discusión y guardar lo que sientes.

Abril

Ellos tienen carácter intenso impulsivo y lleno de energía. Si se consideran provocados o que son injustos con él pues no se quedan callados. Lo bueno de ellos es que el enojo no les dura mucho tiempo.

Mayo

Son personas pacientes y buscan su estabilidad. Dejan pasar algunas molestias para no pelear, pero si hay un límite. Si se cruzan esos límites pues tendrán una reacción muy fuerte.

Junio

Las personas de junio son comunicativas, curiosas y expresan sus ideas. Pierden la paciencia cuando no son escuchados por lo que son directos al estar molestos, pero se les pasa rápido.

Julio

Son personas emocionales y protectoras. Si se sienten traicionados o decepcionados se pueden sentir muy heridos. Ellos prefieren tomar distancia y procesar lo ocurrido en privado.

Agosto

En cuanto a agosto son personas que nacen con orgullo y personalidad fuerte. Si lo humillan, minimizan o cuestionan las capacidades pueden reaccionar inmediatamente. Tu enojo puede ser bastante evidente y directo cuando sientes que tienes que defenderte.

Septiembre

Ellos son personas organizadas y atentas a los detalles. Suelen sentirse frustrados si se actúa con descuido o se incumple con lo pactado. Al principio quizá intentes corregir las cosas con calma. Pero si el comportamiento continúa, tu paciencia podría agotarse rápidamente.

Octubre

En cuanto a octubre buscan mantener la armonía y evitar enfrentamientos innecesarios. Podrías ser de los que intentan hablar, negociar y ceder para evitar una discusión. Se guardan las molestias, pero ellas no desaparecen.

Noviembre

Son personas intensas, reservadas y emocionales que no suelen perder la paciencia por cualquier cosa. Es posible que mantengas la calma frente a la situación y prefieras procesarla en privado.

Diciembre

Por último, tenemos a los de diciembre que son espontáneos, optimistas y un fuerte deseo de libertad. Podrías reaccionar con intensidad cuando alguien interrumpe tus planes o intenta limitarte.