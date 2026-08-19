¿Qué lleva la base de una paella perfecta al estilo MasterChef 24/7? Los secretos del Chef Diego Niño

Este miércoles, en medio de la sensación de tristeza que nos dejó la eliminación de Ramahá , el Chef Diego Niño sorprendió a los cocineros de MasterChef 24/7 con una masterclass en donde la pasta corta y el arroz fueron los grandes protagonistas; en medio de sus tips, el "Maestro de Fuego" habló de la paella y cómo elegir el arroz correcto de la base puede hacer la diferencia... ¡entérate!

Así fue la salida de Ramahá de Masterchef 24/7 tras una FUERTE decisión de los Chefs

¿Cómo debe ser la base de una paella perfecta?

El Chef Diego Niño remarcó, al hablar de la paella, que si bien elegir el arroz correcto es primordial también es importante tomar en cuenta otros elementos para que la base de este platillo nos quede perfecta, deliciosa y con la textura perfecta:

"Se hace con el grano de arroz que se llama arroz de Calasparra o arroz bomba, la base de una paella siempre va a ser un buen caldo, un buen sofrito y una picada", explicó el "Maestro de Fuego".

Sobre la picada, el Chef detalló que está integrada por perejil, aceite de oliva y el grano de arroz; otro consejo importante que brindó sobre la paella fue que nunca se tiene que estar moviendo y lo más importante: se trata de un plato seco, no caldoso.

"La parte de abajo de las paellas queda una preparación que se hace sola... es el socarrat, que es todo el concentrado del caldo que ustedes tienen", explicó el Chef.

Un buen socarrat, según los expertos en cocina, es la capa fina de arroz tostado y crujiente que se forma en el fondo de la paella al final de la cocción... ¡y no, no está quemado, sino que se trata de una caramelización controlada que le da un sabor espectacular a este "asiento"!

Si bien condimentos como el azafrán y proteínas como mariscos, carne de conejo, pollo e incluso caracoles son elementales para la paella, el Chef Diego Niño dejó claro que una buena base es clave para que tu platillo quede espectacular... ¡recuerda cuidar el arroz correcto, el caldo y la picada!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?