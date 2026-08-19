Manualidades con papel periódico: 3 ideas creativas para hacer con materiales reciclados

Las manualidades siguen dando de qué hablar en la actualidad como una de las prácticas de moda. No se trata de una actividad manual nueva, sino que estaba enmarcada en el plano escolar pero poco a poco ha ido ganando terreno entre los adultos que necesitan un cable a tierra en medio de sus largas jornadas laborales.

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Las manualidades no solo sirven para incentivar la imaginación, sino que ayudan a relajarse y alejarse un poco de las pantallas. Además, muchos proyectos emplean materiales reciclados por lo que también es una forma de colaborar con el cuidado del medio ambiente.

Reciclar papel periódico

Buscar proyectos de manualidades es una verdadera tarea y es que hay tantos que suele ser difícil decidirse por uno. Es por eso que, con el afán de ayudar en este proceso, hoy ponemos el foco en el reciclaje de papel periódico, considerado como fundamental porque reduce significativamente la tala de árboles y el consumo excesivo de agua y energía necesarios para fabricar papel virgen.

Fuentes relacionadas con el tema remarcan que al reincorporar el papel de los diarios viejos al ciclo productivo, evitamos que grandes toneladas de desechos terminen acumuladas en vertederos generando gases de efecto invernadero como el metano, a la vez que disminuimos la contaminación hídrica y atmosférica asociada a los procesos industriales primarios.

Manualidades con papel periódico

Es por lo señalado anteriormente que a continuación se detallan 3 ideas de manualidades que tienen como materia prima al papel de periódico. La clave está en aprovechar que es flexible, fácil de moldear y, con un poco de pegamento o pintura, se puede transformar en objetos muy resistentes y decorativos:

Cestería y canastos de mimbre falso

Materiales: Papel periódico, palito de brocheta (para enrollar), pegamento en barra o cola vinílica, pintura acrílica y barniz.

Paso a paso



Corta el periódico en tiras a lo largo de unos 8-10 cm de ancho. Usa el palito de brocheta desde una esquina para enrollar la tira de forma diagonal y bien ajustada. Pega la punta final. Una vez que tengas varias varillas, entrelázalas formando una base cruzada y ve tejiendo los laterales hacia arriba para darle forma de canasto o portalápices. Pinta el canasto del color que quieras y aplica barniz protector para darle rigidez y resistencia a la humedad.

Espejo o marco de fotos con relieve geométrico

Materiales: Periódico, cartón grueso para la base, cola blanca, tijeras, pintura en aerosol o acrílica (los tonos metalizados como dorado, bronce o negro mate quedan impecables).

Paso a paso



Corta una base de cartón rígido del tamaño que desees para tu marco o espejo. Haz rollitos finos de papel periódico (similar al proyecto anterior) o dobla las hojas en tiras planas y apretadas. Corta los rollitos en diferentes medidas y pégalos en abanico o de forma paralela sobre el cartón alrededor de la apertura del marco. Cubre todo con pintura acrílica o en aerosol. El contraste del relieve le dará un aspecto profesional y para nada "desechable".

Cuencos y cuencos decorativos

Materiales: Periódico rasgado en trozos pequeños, cola blanca diluida en un poco de agua, un globo o un cuenco de cocina (para usar como molde), vaselina o papel film, pintura.

Paso a paso

