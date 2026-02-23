Así puedes darle brillo a tu cabello antes de salir: te tomará 5 minutos
Solo necesitas un par de minutos ante el espejo para que tu cabello se vea hermoso y lleno de brillo, incluso si no eres una experta en peinados.
Un problema al que muchas mujeres se enfrentan todos los días es la pérdida de brillo en el cabello. Y a pesar de que parece el fin del mundo cuando tienes poco tiempo para alistarte, en realidad es muy fácil solucionarlo recurriendo a sencillos trucos de belleza que en menos de 5 minutos transforman las melenas, les devuelven la vitalidad y las hacen lucir preciosas, casi como si estuvieran recién salidas del salón de belleza.
4 pasos infalibles para que tu cabello tenga un brillo precioso todos los días
- Aplica gotas hidratantes al cepillarte el pelo. Existen ciertos aceites que son excelentes para hidratar el cabello y hacer que luzca un brillo muy favorecedor.
De acuerdo con información de Very Well Health, las mejores fórmulas oleosas son la de argán, jojoba y aguacate. La forma de aplicación consiste simplemente en distribuir un par de gotas pasando de medios a puntas con los dedos, evitando tocar la raíz para evitar el efecto de apariencia grasosa.
- Cambia la raya de tu peinado. Aunque no lo creas, la forma en que divides tu melena también influye en la luminosidad que refleja todos los días.
Y un tip que pocos conocen, consiste simplemente en cambiar la ubicación de la raya, ya que estos movimientos crean un efecto de volumen instantáneo y hacen que la luz se refleje con mayor intensidad.
- Sella la cutícula con la secadora. Contrario a lo que suele creerse, la secadora no maltrata como tal el cabello y hasta puede ayudar a darle brillo cuando se usa correctamente.
Una técnica que se volverá tu mejor aliada es pasar aire frío por máximo dos minutos, lo que según American Academy of Dermatology, ayuda a sellar la cutícula, reduce el frizz y le da una apariencia muy saludable.
- Cepilla perfectamente tu cabello para que tenga brillo. El cepillado es un paso fundamental en cualquier rutina de belleza y una buena técnica se refleja en la salud del pelo.
Así que si lo que quieres es que tu pelo se vea luminoso, pero sin saturarlo de productos, puedes empezar por pasar el peine con delicadeza para quitar cualquier nudo y dejarlo manejable.