Así puedes hacer para que una suculenta florezca y se llene de flores

Unas de las plantas más requeridas son las suculentas porque son resistentes, se adaptan fácil y tienen formas llamativas. Lo que ocurre es que muchas personas desconocen que son especies que tienen una floración espectacular.

Hay plantas que producen flores coloridas que pueden durar desde días hasta varias semanas. En el caso de que no florezcan puede ser consecuencia de la edad de la planta o por la falta de luz, exceso de agua o falta de períodos de reposo.

¿Cómo lograr que las suculenta florezca?

Mucha luz natural

Sin dudas la luz es muy importante ya que estas especies necesitan de varias horas de luz intensa diariamente. Hay algunas que incluso necesitan horas de sol directo durante la mañana. Ten en cuenta que, si se estira, pierde intensidad de color o las hojas están muy separadas entre sí, seguramente recibe poca luz.

Regar solo cuando el sustrato esté seco

No deben ser regadas como si fueran plantas tropicales. Las suculentas tienen la posibilidad de almacenar agua en sus hojas y tallos por lo que necesitan periodos de sequía entre un riego y otro. El exceso de agua favorece la pudrición de las raíces y reduce notablemente las posibilidades de floración.

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Un sustrato con excelente drenaje

Otro dato a tener en cuenta es que la tierra debe permitir que se escurra rápidamente el agua. Hay sustratos específicos para cactus y suculentas que contienen arena gruesa, perlita o piedra volcánica, materiales que ayudan a mantener las raíces sanas.

Fertilizar durante la primavera

En este caso debes tener en cuenta que en la etapa de crecimiento, debes usar fertilizante específico para cactus y suculentas aporta los nutrientes necesarios para favorecer la formación de flores. No conviene abusar de estos productos. Una aplicación mensual durante la primavera y el verano suele ser suficiente.

Respetar el descanso invernal

Por último, debes dejar que pasen un período de reposo durante el invierno para que pueda florecer la temporada siguiente. En esos meses conviene reducir el riego y evitar la fertilización. Ese descanso ayuda a activar el ciclo natural de la planta.