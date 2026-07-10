Esta es la razón por la que las personas se pasan horas en las redes sociales, según la psicología

Las redes sociales se han convertido en una parte de la vida diaria por lo que hay personas que pasan horas navegando en las mismas. Ante esto es que muchos se justifican con que es una forma de escapar del aburrimiento, sin embargo, la psicología cuestiona esta idea.

Para los especialistas no es una falta de estímulo, sino que hay un trasfondo más profundo. Cabe destacar que las redes sociales no solo ofrecen contenido, sino que también mantienen al usuario dentro de ellas tras años de investigación en comportamiento humano.

¿Por qué las personas pasan tiempo en las redes sociales?

De acuerdo con la psicología, tras este comportamiento hay un patrón que combina biología, diseño tecnológico y hábitos aprendidos. La idea es quedar atrapado en un bucle que imita la interacción social sin ofrecer sus beneficios reales.

Los estudios dicen que los mecanismos se basan en sistemas de recompensa variable, similares a los que se utilizan en juegos de azar, donde la gratificación impredecible activa la liberación de dopamina, lo que genera placer inmediato y refuerza la conducta de seguir desplazándose.

celular|Laurent Delhourme

Se debe tener en cuenta que los mecanismos que hacen que sea difícil de salir son:

La imprevisibilidad es la clave del enganche: si bien no todo el contenido es relevante pues no se conoce lo que viene después por lo que te mantienes alerta. Esa incertidumbre aumenta la repetición del comportamiento.

El scroll infinito elimina los puntos de corte: las plataformas están diseñadas para que nunca haya un "momento natural" para detenerse, lo que prolonga el uso sin que el usuario lo note.

Se genera una inmersión automática: llega un momento en el que la navegación se vuelve inconsciente. Esto se denomina "scroll inmersivo": una forma de engagement habitual que predice fatiga mental y problemas de atención.

Simula conexión social sin serlo realmente: el contenido parece interacción pero no implica vínculo real. El cerebro lo interpreta como socialización, aunque no satisfaga esa necesidad de forma profunda.

Estas son algunas de las razones por las que las personas se quedan horas frente a las pantallas, pero cuando esto es perjudicial se recomienda acudir a un especialista.