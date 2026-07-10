MasterChef 24/7: ¿Qué es el parfait? La receta de Lili Cuéllar para preparar este postre de tres chocolates con corazón de frambuesa

En la cocina de MasterChef 24/7, la Chef Lili Cuéllar ha compartido sos mejores preparaciones, mismas que lleva más allá del reality gracias a las redes sociales. Esta es una de esas recetas que combinan técnica, creatividad y una presentación digna de la alta repostería: un parfait de tres chocolates con corazón de frambuesa, un postre servido en vaso que destaca por sus múltiples capas, texturas y sabores equilibrados.

MasterChef 24/7: ¿Qué es un parfait? El delicioso postre que la Chef Lili compartió

El parfait es un postre de origen francés cuyo nombre significa "perfecto". Tradicionalmente se caracteriza por servirse en copas o vasos transparentes, donde pueden apreciarse sus distintas capas. Su esencia consiste en combinar preparaciones cremosas, crujientes y frutales para lograr un equilibrio de sabores y texturas.

La receta de parfait de la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7

Aunque su aspecto puede parecer complejo, el parfait se construye paso a paso con diferentes preparaciones que, al unirse, crean un postre elegante ideal para una ocasión especial. Desde un crumble de cacao hasta una ligera espuma de chocolate blanco con limón, cada elemento aporta una experiencia distinta en cada cucharada.

"No exagero cuando digo que este puede ser uno de los mejores postres que he preparado", indicó la "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026 para acompañar la receta y la forma de preparación de este delicioso postre.

Crumble de Cacao (Ingredientes):



100 g de harina

80 g de azúcar mascabado

20 g de cocoa alcalina

80 g de mantequilla fría, en cubos

30 g de avellanas troceadas

1 pizca de sal

Procedimiento:



Mezcla la harina, el azúcar mascabado, la cocoa y la sal. Incorpora la mantequilla fría y trabaja la mezcla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa con migas irregulares. Agrega las avellanas troceadas y mezcla ligeramente. Distribuye el crumble sobre una charola para hornear. Hornea a 170 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta obtener un ligero color dorado. Deja enfriar completamente antes de utilizar.

Ganache de Chocolate Oscuro (Ingredientes):



200 g de chocolate semiamargo

200 g de crema para batir

Procedimiento:



Calienta la crema hasta que comience a hervir. Viértela sobre el chocolate picado. Deja reposar 1 minuto y mezcla desde el centro hasta obtener una ganache lisa y brillante. Deja enfriar antes de utilizar.

Ganache de Chocolate con Leche (Ingredientes):



200 g de chocolate con leche

200 g de crema para batir

Procedimiento:

Repite el mismo procedimiento de la ganache de chocolate oscuro.

Ganache de Chocolate Blanco (Ingredientes):



300 g de chocolate blanco

150 g de crema para batir

Procedimiento:



Calienta la crema hasta que comience a hervir. Viértela sobre el chocolate blanco. Deja reposar durante 1 minuto y mezcla hasta obtener una textura completamente lisa. Reserva hasta enfriar.

Mousse de Chocolate (Ingredientes):



300 g de cualquiera de las ganaches anteriores

150 g de crema para batir, semimontada

Procedimiento:



Verifica que la ganache esté a temperatura ambiente. Incorpora la crema semimontada en dos o tres adiciones utilizando movimientos envolventes. Reserva en refrigeración hasta el momento de utilizar.

La Chef Lili Cuéllar señala que este puede ser uno de los mejores postres que ha preparado.|Canva

Compota de Frambuesa (Ingredientes):



150 g de frambuesas

40 g de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón (opcional)

Procedimiento:



Coloca todos los ingredientes en una cacerola. Cocina a fuego medio hasta que las frambuesas se deshagan y la mezcla espese ligeramente. Deja enfriar completamente.

Sablé de Chocolate (Ingredientes):



150 g de harina

25 g de cocoa alcalina

90 g de mantequilla fría

60 g de azúcar glass

1 huevo pequeño (45–50 g)

1 pizca de sal

1 cucharadita de vainilla

Procedimiento:



Mezcla la harina, la cocoa, el azúcar glass y la sal. Incorpora la mantequilla fría hasta obtener una textura arenosa. Agrega el huevo y la vainilla. Mezcla únicamente hasta formar una masa homogénea. Envuelve en plástico y refrigera durante 30 minutos. Extiende la masa, corta las piezas deseadas y hornea a 170 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse.

Espuma de Chocolate Blanco y Limón (Ingredientes):



150 g de chocolate blanco

120 g de leche entera

80 g de crema para batir

40 g de jugo de limón amarillo

Ralladura de 1 limón

½ cucharadita de grenetina hidratada en 1 cucharadita de agua

Procedimiento:



Calienta la leche junto con la crema para batir hasta que comience a hervir. Reduce el fuego al mínimo e incorpora el chocolate blanco, mezclando hasta fundir completamente. Retira del fuego. Agrega la grenetina previamente hidratada y disuelta. Incorpora el jugo y la ralladura de limón. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea. Cuela la mezcla para eliminar cualquier grumo. Vierte en un sifón para espuma, coloca una carga de gas y agita vigorosamente. Refrigera por lo menos 4 horas antes de utilizar.

Armado: paso a paso



Coloca una capa de crumble de cacao en el fondo del vaso. Agrega una fina capa de compota de frambuesa para formar el corazón del postre. Coloca una capa de mousse de chocolate oscuro. Continúa con una capa de mousse de chocolate con leche. Añade una capa de mousse de chocolate blanco. Decora con trozos de sablé de chocolate, frutos rojos frescos y avellanas. Finaliza con espuma de chocolate blanco y limón justo antes de servir.

El consejo de la Chef Lili Cuéllar para preparar un postre elegante y "perfecto"

Para la preparación de este postre de tres chocolates con corazón de frambuesa la Chef Lili Cuéllar indica: "Para lograr un parfait con capas perfectamente definidas, procura que todas las preparaciones estén completamente frías antes del montaje", asimismo señala que lo mejor es utilizar una manga pastelera para rellenar cada capa con mayor precisión y refrigerar el postre al menos 4 horas antes de servir para obtener una textura más firme y un corte impecable.

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