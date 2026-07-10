Manualidades de Moana: cómo hacer muñecos amigurumis de la película de Disney para niños
El estreno de Moana está causando furor y qué mejor que darles un regalo muy especial inspirados en los personajes, como las manualidades de crochet.
Los muñecos de crochet son un excelente regalo para los niños, ya que sirven muy bien para decorar sus habitaciones o para que sean sus nuevos compañeros de juego. Y ahorita que está en tendencia la película de Moana por el estreno de su live action, las ideas para hacer amigurumis quedan espectaculares y lo mejor es que no son complicadas ni necesitan demasiados materiales.
¿Cuáles son los materiales que se necesitan para hacer muñecos de crochet de Moana?
Al igual que en todos los proyectos de tejido, lo más importante es tener a la mano el estambre adecuado para la confección. Vas a usar beige, café, negro, rojo, naranja y verde. Un par de ganchos, tijeras y relleno de fibra, que es bastante resistente para muñecos y no se deforma con el paso del tiempo.
Dependiendo del nivel que tengas en la técnica de crochet, puedes guiarte simplemente con una imagen descargada de internet o bien, buscar un patrón básico para tener una idea de cuáles son los pasos a seguir. La buena noticia es que aunque parezcan diseños muy elaborados, en realidad no son complicados de hacer y solo es cuestión de agarrar práctica para que los resultados sean preciosos.
Tutorial para hacer crochet de Moana: el paso a paso para amigurimis muy bonitos
- El punto de partida en la mayoría de muñecos de crochet es el llamado "anillo mágico", que es una técnica que consiste en crear una especie de bucle que serán la base de los puntos y al jalar las hebras los círculos van cerrándose, según la explicación de Melonchillo. En este primer paso se hará solamente la cabeza y va rellena con fibra para que vaya agarrando forma.
- Lo siguiente es hacer el pelo de Moana bordado con una estructura irregular para imitar su icónica melena rizada de oscura. Una vez que esté lista, une a la cabeza con unas puntadas invisibles.
- También por separado, empieza con el cuerpo utilizando puntos bajos y cambios de color para que los muñecos de crochet se vean iguales a los personajes de la película. Repite los mismos pasos para la ropa, solo cuidando que los colores sean los correctos.
- Si quieres un efecto de 3D, puedes poner algunos flequillos de estambre en la parte de la falda, para que así los amigurimis de Moana se vean igual a la famosa princesa de Disney que domina las olas y vive feliz en la playa.