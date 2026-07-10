Manualidades de Moana: cómo hacer muñecos amigurumis de la película de Disney para niños

Los muñecos de crochet son un excelente regalo para los niños, ya que sirven muy bien para decorar sus habitaciones o para que sean sus nuevos compañeros de juego. Y ahorita que está en tendencia la película de Moana por el estreno de su live action, las ideas para hacer amigurumis quedan espectaculares y lo mejor es que no son complicadas ni necesitan demasiados materiales.

¿Cuáles son los materiales que se necesitan para hacer muñecos de crochet de Moana?

Al igual que en todos los proyectos de tejido, lo más importante es tener a la mano el estambre adecuado para la confección. Vas a usar beige, café, negro, rojo, naranja y verde. Un par de ganchos, tijeras y relleno de fibra, que es bastante resistente para muñecos y no se deforma con el paso del tiempo.

Los amigurumis de Moana quedan ideales para regalar a los niños|Pinterest

Dependiendo del nivel que tengas en la técnica de crochet, puedes guiarte simplemente con una imagen descargada de internet o bien, buscar un patrón básico para tener una idea de cuáles son los pasos a seguir. La buena noticia es que aunque parezcan diseños muy elaborados, en realidad no son complicados de hacer y solo es cuestión de agarrar práctica para que los resultados sean preciosos.

Tutorial para hacer crochet de Moana: el paso a paso para amigurimis muy bonitos