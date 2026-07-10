La Tigresa del Oriente le canta a Haaland: esto dice la letra de su nueva canción y las opiniones están divididas

La Tigresa del Oriente se mantiene a la vanguardia y cada vez nos sorprende más con las canciones virales que hace a partir de temas que están en tendencia. Ahora estrenó una canción dedicada a Erling Haaland, el futbolista noruego que ha causado sensación a nivel internacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A continuación te contamos qué dice la letra y cómo han reaccionado las redes sociales.

Letra de la canción de La Tigresa del Oriente para Erling Haaland

Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, retomó la melodía de la canción que se adaptó para hacer referencia a Erling Haaland y ha sido adoptada por la afición: "Moskau", de Dschinghis Khan. A continuación, la letra que la peruana agregó en español.

"No es un humano, ¡es Haaland!

"Haaland, Haaland, es de otro planeta, mete muchos goles, ha ha ha Haaland.

"Haaland, Haaland, un vikingo sin igual, es mitad androide, ha ha ha Haaland.

"Haaland, Haaland, está un poco loco, celebra como un robot, ha ha ha Haaland.

"Haaland, Haaland, camina como Majin Buu y luego es el más veloz, ha ha ha Haaland.

"Les mando garritas vikingas de tu Tigresa del Oriente".

Las reacciones a la canción de La Tigresa del Oriente sobre Haaland

En gran parte, la respuesta de las redes sociales ha sido positiva hacia la canción de La Tigresa del Oriente, e incluso piden que se etiquete a Erling Haaland para que la escuche. Miles de usuarios han abrazado su estética surrealista y el tono cariñoso hacia la selección noruega.

"Genio Haaland, pero más genia tú, Tigresa", escribió Luisito Comunica en la publicación original de Instagram. "Es como un sueño con fiebre", "si la Tigresa te hace una canción ya lo lograste en la vida" y "nunca la mediquen", son algunos de los otros comentarios a favor.

Sin embargo, también hay algunos comentarios negativos: "cómo desveo esto", "y vendrán cosas peores" y "me quedé para no dejar solo a Haaland", son algunos.