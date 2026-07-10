Qué hacer con las macetas de barro rotas que tienes en el patio, son un tesoro: cómo reutilizarlas en bonita decoración

Las macetas de barro rotas pueden convertirse en piezas decorativas llenas de encanto para el jardín. En lugar de tirarlas, es posible reutilizarlas para crear pequeños paisajes, originales arreglos florales o elementos funcionales que aportan un estilo rústico y muy creativo al patio.

Esta es la mejor manera de reutilizar las macetas de barro rotas

El barro cocido es resistente, combina de forma natural con las plantas y, aun cuando una maceta se rompe, sus piezas conservan un enorme potencial decorativo. Con un poco de imaginación puedes aprovechar tanto los fragmentos grandes como los más pequeños para transformar cualquier rincón exterior sin gastar dinero.

