Qué hacer con las macetas de barro rotas que tienes en el patio, son un tesoro: cómo reutilizarlas en bonita decoración
Antes de llevarlas a la basura, vale la pena mirarlas con otros ojos. Las macetas de barro rotas pueden transformarse en detalles decorativos que aportan personalidad al jardín sin gastar de más
Las macetas de barro rotas pueden convertirse en piezas decorativas llenas de encanto para el jardín. En lugar de tirarlas, es posible reutilizarlas para crear pequeños paisajes, originales arreglos florales o elementos funcionales que aportan un estilo rústico y muy creativo al patio.
Esta es la mejor manera de reutilizar las macetas de barro rotas
El barro cocido es resistente, combina de forma natural con las plantas y, aun cuando una maceta se rompe, sus piezas conservan un enorme potencial decorativo. Con un poco de imaginación puedes aprovechar tanto los fragmentos grandes como los más pequeños para transformar cualquier rincón exterior sin gastar dinero.
- Mini jardín de hadas o terrario con suculentas. Una de las formas más bonitas de reutilizar una maceta rota es convertirla en un jardín en miniatura. Aprovecha la parte principal de la maceta y utiliza los fragmentos grandes para formar pequeños escalones o muros que creen distintos niveles. Después agrega sustrato para cactus y suculentas, incorpora plantas de diferentes tamaños, musgo, piedras decorativas e incluso pequeñas figuras para crear un paisaje lleno de detalles. El resultado es una pieza que parece sacada de un cuento y se convierte en el centro de atención del jardín.
- Bordes decorativos para caminos y canteros. Los trozos grandes de terracota también pueden utilizarse para delimitar áreas del jardín. Solo debes enterrarlos parcialmente alrededor de los canteros, senderos o zonas de grava. Además de dar un acabado rústico y elegante, ayudan a mantener la tierra en su lugar y crean una separación visual entre las distintas áreas del jardín.
- Maceta con efecto "derramado". Este diseño crea la ilusión de que las plantas brotan desde el interior de la maceta y se extienden sobre el suelo. Coloca la maceta de lado, fija ligeramente la abertura con tierra y continúa rellenando el exterior para formar un camino. Planta flores pequeñas, cubresuelos o suculentas rastreras para conseguir el efecto de un río de vegetación. Es una idea sencilla que aporta movimiento y mucho color al patio.
- Fragmentos con funciones prácticas. Incluso los pedazos más pequeños pueden seguir siendo útiles. Colócalos sobre los orificios de drenaje de otras macetas para evitar que la tierra se salga mientras el agua fluye correctamente. Los fragmentos planos también pueden convertirse en etiquetas para identificar plantas aromáticas, flores o suculentas. Solo necesitas escribir el nombre con pintura o un marcador resistente al agua y tendrás un detalle decorativo y funcional al mismo tiempo.