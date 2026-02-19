Tutorial en 3 pasos para reciclar botellas de plástico y convertirlas en pesas para hacer ejercicio en casa

Con el inicio del 2026, algunas personas tienen como propósito empezar a hacer ejercicio y eso puede hacer que, los gimnasios cercanos estén llenos a toda hora; sin embargo, aquí te diremos el tutorial que sólo tiene 3 pasos para poder hacer pesas y lo mejor de todo es que ayudarás al medio ambiente porque es con material reciclable, específicamente botellas de plástico.

Tutorial de 3 pasos para hacer pesas con botellas de plástico

Paso 1

Uno de los primeros pasos que debes tener para poder hacer unas pesas con las botellas de plástico es elegir de qué tamaño quieres estas herramientas para poder hacer ejercicio. Recuerda que, están los envases de 500 mililitros, 1 litro, litro y medio e incluso podrías ocupar los garrafones.

Si vas a utilizar botellas de 500 mililitros, 1 o 1.5 litros; lo único que deberás hacer es enjuagar bien el recipiente, dejar que seque y posteriormente llenarlo con arena o piedritas pequeñas que quepan; esto aplica también si es que prefieres ocupar un garrafón para algo más pesado y otro tipo de entrenamiento.

Paso 2

Lo siguiente es llenarlo a tope, y deberás ocupar cinta adhesiva, canela u que sea de cualquier tipo de material, cubre principalmente la punta de la botella, esto es para que con el movimiento la tapa no se vaya a romper o zafar. Dale varias vueltas y posteriormente a todo el envase, deberás ocupar 2 o 3 rollos para reafirmar la herramienta que estás creando.

|Foto de nerea arance

Paso 3

Si rellenaste las botellas pequeñas, puedes hacer ejercicios para hombro o bíceps; de igual manera sentadillas, ya sea simulando el peso muerto, e incluso desplantes. También puedes hacer este tipo de actividad física con las botellas de litro y litro y medio. Sin embargo, la sentadilla con desplante hacia el frente se puede hacer con el garrafón

