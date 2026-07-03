Melanie Klein, psicoanalista austriaca: “La ansiedad en los niños es una manifestación directa de su lucha interna entre las pulsiones de vida y de muerte”

Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que es natural que los niños y niñas se sientan a veces preocupados y ansiosos por cuestiones como las amistades, tener que hablar en público o hacer un examen.

Noticias Baja California del 2 de julio 2026

En este punto, advierten que la ansiedad se convierte en un problema cuando la preocupación continúa y causa dificultades en la vida diaria. Añade que “la buena noticia es que, con la ayuda profesional adecuada y mediante el fomento de competencias positivas, la ansiedad se puede tratar”, y es aquí en donde entra en juego la psicología y sus profesionales.

El aporte de Melanie Klein a la psicología

La ansiedad es uno de los tantos temas que son abordados por la psicología y al respecto hay muchos estudios que han sido elaborados a lo largo de la historia. Una de las figuras más importantes en este sentido es la psicoanalista austriaca Melanie Klein, célebre por ser la pionera del psicoanálisis infantil y una de las mentes más influyentes en el desarrollo de la teoría de las relaciones objetales.

Melanie Klein, señalan diferentes fuentes de información, revolucionó el psicoanálisis al convertirse en la pionera del trabajo con niños, desarrollando la técnica del juego como el equivalente a la asociación libre de los adultos. Esto se debía a que, para ella, el juego era la vía directa para acceder al inconsciente infantil.

Melanie Klein y una frase con sentido

El enfoque de Melanie Klein demostró que los niños no solo son analizables, sino que poseen una intensa y compleja vida de fantasías inconscientes desde el nacimiento. En todo su legado pueden encontrarse frases que dan cuenta de los temas abordados y una de las más conocidas es la que dice “La ansiedad en los niños es una manifestación directa de su lucha interna entre las pulsiones de vida y de muerte”.

Esta frase sintetiza uno de los pilares de su revolucionaria extensión del psicoanálisis al universo infantil. Esto se deba a que, a diferencia de Sigmund Freud, quien inicialmente veía la ansiedad infantil como un temor al castigo real o a la pérdida del objeto amado (el complejo de Edipo), Melanie Klein situó el origen de la angustia mucho antes, en la más tierna infancia, y de forma puramente interna.