Convierte tu azúcar en caramelo sin quemarla en el intento con estos tips al estilo MasterChef 24/7

La mañana de este viernes, los cocineros de MasterChef 24/7 dejaron a un lado los chismes y las estrategias para asistir a una masterclass diferente: en esta ocasión, la Cocina Oculta se engalanó con la presencia de una invitada especial, la Chef Natalia Santos quien impartió un taller de azúcar y caramelización en donde nos compartió tips que puedes aplicar en tu cocina.

¿Cómo volver caramelo tu azúcar sin quemarla?

Al arranque de su clase, la Chef Natalia Santos aclaró algo muy importante sobre el azúcar caramelizado: las recetas en repostería siempre deben ser con cantidades exactas y hay que tener mucha paciencia ya que sólo basta un segundo de descuido para quemar el azúcar... ¡y no, no hay marcha atrás!

Con Jazmín e Ixdit como ayudantes para demostrarle a los demás cocineros cómo se hace, la Chef Natalia Santos mostró cómo poner un puñado de azúcar refinada estándar en el sartén a fuego bajo puede convertirse en una porción de sabroso caramelo para hacer postres con sólo unos cuantos tips:

¡CUIDA LA TEMPERATURA!

La Chef Natalia Santos recomendó hacer caramelo a fuego bajo aunque reconoció que el proceso es muy tardado; sin embargo, eso permite observar con cuidado el proceso para evitar la formación de burbujas y cristalizaciones.

OBSERVACIÓN Y PACIENCIA

La Maestra experta en repostería dejó claro que hacer caramelo es tardado y se necesita de mucha observación ya que el azúcar debe tener un color rubio uniforme y derretirse de forma pareja, por lo que hizo mucho énfasis en la paciencia.

¡PROHIBIDAS LAS CUCHARAS!

Si estás haciendo caramelo, no se debe agitar con cucharas de metal o madera porque salpicas cristales de azúcar a las paredes de la olla que se deshidratan rápido, se queman y contaminan el resto del caramelo. Si necesitas distribuir el calor, levanta la olla del fuego por el mango y muévela suavemente en círculos; si necesitas algo de apoyo, usa una miserable muy despacio.

FÍJATE EN EL COLOR

Retira la olla de la estufa cuando el caramelo tenga un color dorado claro -tipo miel de abeja-, no cuando tenga el color oscuro ideal: el calor residual de tu recipiente terminará de darle la coloración ideal sin que se te pase.

¡PIENSA RÁPIDO! ASÍ PUEDES USAR LA BROCHA HÚMEDA

Ten a la mano un vaso con agua fría y una brocha de repostería de plástico. Si ves que en las paredes de la olla se empiezan a formar costras de azúcar que se están oscureciendo demasiado rápido, pasa la brocha húmeda por las paredes internas. El agua deslizará esos cristales de vuelta al fondo antes de que se carbonicen y amarguen la mezcla.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?