Así puedes hacerte el ‘baby boomer nails’ desde casa y con unos sencillos pasos

El ‘baby boomer nails’ es un estilo que se parece al clásico francés, pero que principalmente tiene el color blanquecino degradado, siendo una gran alternativa para cambiar el estilo de tu manicura, manteniendo un diseño elegante y moderno.

Noticias Jalisco del 20 de marzo 2026

Usualmente, se piensa que es un estilo que solamente podemos hacernos en un salón de uñas, pero no es así; para que lo puedas lograr desde casa, te vamos a detallar los sencillos pasos que debes hacer.

¿Cómo hacerte el ‘baby boomer nails’?

Como ya se mencionó al inicio, el ‘baby boomer nails’ se destaca por ser un clásico francés degradado. Para que lo puedas lograr desde casa, ahorrando varios pesos en ir al salón de belleza, solamente deberás seguir los sencillos pasos:

Previamente, no olvides retirar todo el exceso de suciedad o esmalte viejo con un poco de acetona. Aplica una base de rosa muy claro o nude. Deja secar completamente. En la punta aplica un poco de blanco; con ayuda de una esponja vamos a difuminar. Da suaves toques y actúa rápido antes de que se seque. Recuerda que la punta debe tener el color blanco más intenso para difuminarlo hacia la punta. Aplica las capas que sean necesarias. Al secarse, sellamos el producto con ‘top coat’.

Igualmente, si cuentas con los materiales del esmalte que se seca con la lámpara, puedes intentarlo. Debes hacer todos los sencillos pasos anteriores al aplicar un color nuevo; no olvides curarlo bajo la luz de la lámpara para que se solidifique.

¿Qué pasa si uso esmalte normal con lámpara?

Es importante aclarar que secar un esmalte normal bajo una lámpara de LED no va a servir de nada, ya que no va a acelerar su secado; esta técnica solamente sirve con esmaltes que emplean ese tipo de secado con luz UV.

Si deseas que el ‘baby boomer nails’ se seque rápidamente, no soples el producto, ya que puede perjudicar la duración en tu uña, generar burbujas de aire o que caigan pequeñas gotas de saliva. Para que tengas lista tu manicura desde casa, considera las siguientes opciones: