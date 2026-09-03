Beneficios del hula hula: el ejercicio para el corazón y el abdomen que recomiendan los especialistas

El cuidado de la salud es un tema del que todos debemos ocuparnos y sobre el cual debemos redoblar esfuerzos siempre. Una alimentación adecuada y la actividad física aparecen entre los pilares fundamentales para que nuestro organismo funcione y se mantenga a través de los años.

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Es en este marco que la Fundación Española del Corazón precisa que la actividad física tiene beneficios directos para la salud cardiovascular ya que “mejora el control de todos los factores de riesgo cardiovascular: la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipemia aterogénica y otros componentes de la enfermedad metabólica, además de que ayuda a equilibrar la dieta y, en los fumadores, a controlar los impulsos por fumar”.

Hula hula para la salud

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (Estados Unidos) señala que la actividad física tiene muchos beneficios para la salud en personas de cualquier edad, cualquier raza, cualquier origen étnico y cualquier sexo. Además, añade que muchos estudios han mostrado los claros beneficios de la actividad física para la mente, el corazón y los pulmones.

Al respecto, una práctica que ha sido estudiada y se señalada como beneficiosa para para el corazón y el abdomen es el hula hula. Esto quiere decir que ha dejado de ser considerado un simple juego para convertirse en una alternativa efectiva de entrenamiento aeróbico que fortalece la salud cardiovascular.

Beneficios del hula hula

Expertos en salud remarcan que al practicar hula hula con determinado ritmo e intensidad, se eleva la frecuencia cardíaca y se contribuye a reducir el riesgo de padecer afecciones cardíacas, infartos o hipertensión. Además, favorece la disminución del colesterol malo (LDL) e impulsa la capacidad aeróbica general.

En cuanto a sus efectos en el área abdominal y la composición corporal, los estudios revelan que el movimiento giratorio constante demanda la activación de múltiples grupos musculares de la zona media y el tronco. Además, el uso de aros lastrados o con peso resulta especialmente eficiente para reducir la grasa acumulada en la cintura y el abdomen, al mismo tiempo que promueve un incremento en la masa muscular de esa región.

Finalmente, los especialistas afirman que esta actividad fortalece la postura, la flexibilidad y la estabilidad general. Sumado a todos estos beneficios, se destaca que su carácter recreativo representa una ventaja añadida ya que facilita la constancia en el entrenamiento y ayuda a combatir el estrés.