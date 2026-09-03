Ángela Aguilar SE ARREPIENTE de sus polémicas entrevistas del pasado y asegura que fue arrogante. “Dije cosas equivocadas”

Al estar en el ojo público prácticamente desde que nació, existen muchas entrevistas que Ángela Aguilar dio mientras era niña y adolescente. Algunos de esos videos han sido retomados en redes sociales y han recibido fuertes críticas por parte de usuarios. Por primera vez, la cantante de regional mexicano rompió el silencio sobre este tema hace unos días.

Durante una dinámica que realizó con el presentador español Jomari Goyso, Ángela Aguilar dijo que una de las cosas más difíciles en su carrera como artista ha sido crecer con el público y estar expuesta desde muy joven. "Me vieron en todas mis etapas: en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes", mencionó. "Yo siento que de muchas formas me expuse y creo que eso es lo más difícil, siempre tener la cámara enfrente".

La intérprete enfatizó en que durante la adolescencia todas las personas se equivocan como parte del crecimiento, "pero ahora: equivócate en todo Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás".

Ángela Aguilar admitió que actualmente, si tuviera la oportunidad de "quitarse la fama" y llevar una vida normal, la tomaría. También dio a conocer que ha pasado meses enteros sin salir de su casa debido a agresiones que vivió en la calle.

Ángela Aguilar confesó cómo se ve en 10 años

La cantante de "Dime cómo quieres" e hija de Pepe Aguilar contó en la entrevista con Jomari Goyso que en la actualidad disfruta mucho cocinar en su casa y le apasionan las plantas, además de que encontró un nuevo pasatiempo en el boxeo. Al ser cuestionada sobre cómo se visualiza en 10 años, dijo que le gustaría haber formado una familia con Christian Nodal para ese entonces y, en su plan ideal, vivirían en México.

No obstante, Ángela Aguilar afirmó que ya ha estado trabajando en un nuevo material discográfico y que incluso ha compuesto canciones en inglés, por lo que abandonar la música no parece estar en sus planes.