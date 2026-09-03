¿Dedos anchos? 5 tips de pintado que alargan tus manos instantáneamente

Las personas no somos iguales desde distintos puntos de vista, y mucho menos en cuando a lo estético. Aunque guardamos patrones similares a nivel corporal, tenemos diferencias sustanciales que nos otorgan la particularidad que nos identifica.

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Ante esto es que muchas herramientas del mundo de la belleza han ido transformándose para poder abarcar a todas las personas, sin dejar de lado las tendencias ni las preferencias personales. Al respecto, hoy ponemos el foco sobre la manicura pero cuando la persona tiene los dedos anchos y quiere lucir una mano estilizada.

Manicura para dedos anchos

Lo primero a tener en cuenta es que, según los expertos en belleza, la manicura para quienes tienen dedos anchos no es difícil en lo absoluto, pero sí requiere elegir las formas, largos y diseños adecuados para crear un efecto óptimo de estilizado.

En este punto, remarcan que el objetivo principal al trabajar con dedos anchos es generar una ilusión óptica de alargamiento y estilizar visualmente la mano. Es por eso que se recomienda acompañar los diseños elegidos recortando y limando las uñas en forma almendrada u ovalada ligeramente larga.

Tips para alargar tus manos

Quienes tienen dedos anchos deben saber que las formas cuadradas o rectangulares ensanchan la mano por sus ángulos rectos, por lo que debe evitarlas. Además, según revelan los especialistas en manicura, un pintado de uñas adecuado crea una ilusión óptica inmediata que estiliza los dedos y alarga visualmente las manos como se detalla a continuación:

