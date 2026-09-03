¿Dedos anchos? 5 tips de pintado que alargan tus manos instantáneamente
Cómo estilizar tus manos al instante: 5 secretos de pintado para dedos anchos.
Las personas no somos iguales desde distintos puntos de vista, y mucho menos en cuando a lo estético. Aunque guardamos patrones similares a nivel corporal, tenemos diferencias sustanciales que nos otorgan la particularidad que nos identifica.
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Ante esto es que muchas herramientas del mundo de la belleza han ido transformándose para poder abarcar a todas las personas, sin dejar de lado las tendencias ni las preferencias personales. Al respecto, hoy ponemos el foco sobre la manicura pero cuando la persona tiene los dedos anchos y quiere lucir una mano estilizada.
Manicura para dedos anchos
Lo primero a tener en cuenta es que, según los expertos en belleza, la manicura para quienes tienen dedos anchos no es difícil en lo absoluto, pero sí requiere elegir las formas, largos y diseños adecuados para crear un efecto óptimo de estilizado.
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En este punto, remarcan que el objetivo principal al trabajar con dedos anchos es generar una ilusión óptica de alargamiento y estilizar visualmente la mano. Es por eso que se recomienda acompañar los diseños elegidos recortando y limando las uñas en forma almendrada u ovalada ligeramente larga.
Tips para alargar tus manos
Quienes tienen dedos anchos deben saber que las formas cuadradas o rectangulares ensanchan la mano por sus ángulos rectos, por lo que debe evitarlas. Además, según revelan los especialistas en manicura, un pintado de uñas adecuado crea una ilusión óptica inmediata que estiliza los dedos y alarga visualmente las manos como se detalla a continuación:
- Efecto italian manicure: Aplica el color base dejando un milímetro sin pintar en los bordes laterales de la uña. Al dejar esa pequeña franja libre, la uña luce visualmente más estrecha y alargada.
- Tonalidades nude y rosa empolvado: Elige tonos lo más parecidos al color de tu piel. La continuidad de color entre los dedos y la uña elimina la línea de corte y genera un efecto de longitud infinita.
- Líneas verticales o nail art minimalista: Apuesta por trazos finos verticales en el centro de la uña o pequeñísimos detalles en la base. Evita los diseños horizontales, esquemas muy cargados o bloques de color anchos.
- Esmaltado en degradado: Las uñas con degradado de color (con la zona más oscura o clara hacia la punta) centran la atención en el extremo, extendiendo la línea visual de la mano.
- Diseño francés en "V" o micro-french: La manicura francesa clásica con borde ancho acorta la uña. Opta por una línea súper fina en la punta o una terminación en "V" que cree un ángulo apuntando hacia afuera.