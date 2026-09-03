La funda del celular no solo es un accesorio para cuidar la parte trasera del dispositivo, sino que también se convirtió en un objeto de almacenamiento, pues varias personas guardan en este espacio su INE o dinero, pero lo que pocos saben es el significado oculto de llevar una hoja de laurel, así como el envolverla en billetes, según una tradición de Colombia.

De acuerdo con un artículo del portal OK Diario, las personas colocan una hoja de laurel en la funda del celular como un amuleto para atraer la buena suerte, la prosperidad y las nuevas oportunidades. Pero traerla en el celular tiene un gran significado, como el que tiene la planta que se recomienda tener en casa para evitar discusiones.

El significado oculto de llevar una hoja de laurel en la funda del celular|IA

El que una persona lleve una hoja de laurel oculta en la funda del celular tiene una razón, ya que es el objeto que más se utiliza durante el día, por lo que funciona como recordatorio para cumplir con las metas profesionales y personales.

Las creencias de la hoja de laurel en el Feng Shui

Se tienen varias creencias acerca de la hoja de laurel, pues para el Feng Shui ponerla en la funda de la almohada ayuda a que las personas concilien mejor el sueño, mientras que envolverla en billetes atrae riqueza.

En publicaciones actuales sobre Feng Shui, el laurel aparece como un recurso relacionado con abundancia, protección y armonización de los espacios, aunque estas atribuciones no representan una propiedad científica comprobada.

Una de las principales asociaciones actuales coloca al laurel cerca de conceptos como prosperidad, crecimiento y estabilidad económica. Asimismo, se le relaciona con la protección y energía positiva en la casa.

Las prácticas contemporáneas atribuyen al laurel funciones relacionadas con abundancia, protección o éxito. En cambio, la idea de colocar hojas en determinados puntos del hogar para modificar la prosperidad pertenece a prácticas espirituales y populares que se viralizan en redes sociales o como el caso del Feng Shui.