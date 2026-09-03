Reutiliza los frascos de perfume con estas increíbles ideas DIY para decorar tu cocina

Los frascos de perfumes se acumulan en los hogares más de lo que pensamos sobre todo aquellos que tienes formas particulares que no dan ganas de desecharlos. Con ayuda de las ideas DIY podemos darles un nuevo uso a este tipo de recipientes.

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Al contar con diseños particulares pues se pueden convertir en increíbles objetos decorativos que te ayudarán a renovar tus espacios. Los pasos son muy sencillos, pero el más importante radica en la limpieza del envase para poder colocarlo en la cocina.

¿Cómo reutilizar los frascos de perfumes?

Estas ideas para decorar tus espacios son realmente interesantes por lo que te lleva a obtener un estilo personal que no puedes dejar pasar. Lo principal, como mencionamos anteriormente, es poder limpiarlos de manera correcta para ello debes seguir los siguientes pasos:

Retirar el atomizador



Lavado profundo: Llena el recipiente con agua tibia, jabón líquido neutro y una cucharada de bicarbonato de sodio.

Deja reposar la mezcla durante 24 horas y enjuaga con un chorro de vinagre blanco para eliminar cualquier rastro de perfume.

Deja secar el envase boca abajo sobre papel absorbente en un lugar ventilado durante todo un día.

Cuando ya estén limpios puedes llevar a cabo estas increíbles ideas:

Minifloreros para hierbas aromáticas

Dentro del frasco puedes colocar ramas frescas de romero, albahaca o pequeñas flores silvestres con un poco de agua. Esto le dará frescura a la barra de cocina o alacena.

Este florero es increíble.|Pinterest

Dispensadores de especias líquidas

En estos frascos puedes guardar vinagres aromatizados o aceites, agregando un tapón de corcho a medida.

Difusores de aroma caseros

Para esta idea tienes que llenar el envase con aceite de almendras y unas gotas de esencia natural de vainilla o cítricos, insertando palitos de bambú.

Lámparas de ambiente

Esta es una idea muy elegante en la que tienes que introducir una serie de luces LED micro e impermeables dentro del cristal con el objetivo de crear un punto de luz cálido en la cocina.