Cómo tener un vientre plano después de los 50 con este ejercicio: dura menos de 1 minuto y es muy efectivo

A medida que van pasando los años, las personas van perdiendo fuerza en los músculos y esto se debe en gran parte a la falta de actividad física, una mala alimentación y pocos hábitos saludables. Además, son cada vez más los que buscan tener un abdomen plano después de los 50 años, ya que tendrá muchos beneficios y no es necesario acudir a un gimnasio para tener un cuerpo tonificado. Los especialistas compartieron el ejercicio que será perfecto para tener el six pack marcado en menos de 1 minutos.

Lo más probable es que alguna vez hayas oído hablar de un abdomen plano y esto significa tener menos grasa visceral, y que está directamente relacionado con un menor riesgo de padecer afecciones como las enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y a medida que van pasando los años, puede ir acumulándose grasa en la zona, y después de los 50 años esto se hará notar mucho más.

Cuáles son los beneficios de mantener un abdomen plano

Entre los beneficios que debemos mencionar de tener un abdomen plano después de los 50 años es que ejercitarlos ayudará a evitar dolores de espalda, ya que son músculos estabilizados de la zona lumbar; mejorarán el equilibrio y tener buena estabilidad; previene la incontinencia y aumenta la estabilidad y el rendimiento. Es por eso que no es necesario acudir a un gimnasio para fortalecer la zona, sino que con un ejercicio lo podrás lograr en menos de un minuto.

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El mejor ejercicio para tener un abdomen plano después de los 50 años

El mejor ejercicio para tener un abdomen plano después de los 50 años es la plancha abdominal que se consolida como la predilecta para quienes buscan fortalecer la zona media y consiste en mantener una posición estática, trabaja de manera integral los músculos del abdomen, espalda y glúteos contribuyendo a una mejor postura. El éxito de este ejercicio reside en la capacidad de activar de forma simultánea un gran número de fibras musculares.

El motivo por el cual la plancha abdominal es tan eficiente es que aborda el core de manera holística y al mantener esta posición, se activarán los oblicuos, el transverso abdominal, los erectores abdominales y los glúteos. Esto no solo esculpirá el abdomen, sino que mejorará el equilibrio y la coordinación. El ejercicio consiste en colocarse es posición de plancha y aguantar por varios segundos, apoyando las rodillas en el suelo y fortalecer la zona.