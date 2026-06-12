6 ideas de etiquetas de cuadernos de PAW Patrol para que los niños se motiven con sus materias escolares

No cabe duda de que la caricatura de PAW Patrol es una de las favoritas hoy en día ya que ha tenido un gran recibimiento por parte de la audiencia infantil por lo que en esta ocasión te presentamos diseños originales y muy divertidos para personalizar los cuadernos de los niños, pero que al mismo tiempo los puedan identificar respecto a todas las materias que tienen.

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PAW Patrol: Etiquetas para personalizar e identificar las materias escolares

Estos diseños son ideales para niños y niñas, cuentan con una gran variedad de colores, diseños y sobre todo; cada etiqueta es muy original por lo que seguro más de un niño querrá tenerla en su libreta. Además de que colocarlas sobre sus cuadernos es una actividad recreativa para los pequeños y para que pasen un momento divertidos.

PAW Patrol: Etiquetas con marco de colores y personajes

Esta idea consiste en 10 etiquetas distintas las cuales tendran un marco de color distinto así como a un personaje diferente. El centro estará vacío para que se pueda escribir el nombre de la materia, grado, alumno y escuela.

PAW Patrol: Etiquetas con espacios

Esta idea consiste en etiquetas con tonos azules y verde, habrá espacios para que se puedan llenar con información del alumno y en la parte izquierda cuentan con un personaje distinto de la caricatura, lo que hará más fácil que los niños identifiquen sus cuadernos.

PAW Patrol: Etiquetas de colores claros

Este diseño consiste en etiquetas con colores claros; en tonos verde, aqua, amarillo, y naranja. Estas cuentan con el espacio para colocar el nombre del estudiante, el grado escolar y nombre de la escuela además de que tiene a los distintos personajes de la serie animada.

PAW Patrol Etiquetas para cuadernos |Crédito: Pinterest

PAW Patrol: Etiquetas para materias de inglés

Estas etiquetas en particular son ideales para la materia de inglés ya que dicen “Hello, my name is”; lo que se traduce como “Hola, mi nombre es”. Son muy coloridas y perfectas para que los niños se inspiren en esta materia.

PAW Patrol: Etiquetas con personajes duplicados

Este diseño de etiquetas tiene a dos personajes iguales en una misma, lo que la vuelve muy original. El fondo es blanco para que haya libertad de escritura de los datos. Son 8 distintas por lo que los niños tendrán una gran variedad de modelos para colocar en sus cuadernos.

PAW Patrol: Etiquetas de colores vibrantes

Este diseño de etiquetas es ideal para los niños que aman los colores llamativos ya que el modelo consiste en tonos vibrantes con todos los personajes de la caricatura animada. Además cuenta con un espacio para colocar el nombre del alumno, el curso y la escuela.