Christian Nodal reaparece en público, pero un detalle generó sorpresa en medio de la supuesta separación de Ángela Aguilar

Christian Nodal reapareció en público durante su concierto en la Feria de San Marcos 2026, que se lleva a cabo en Aguascalientes. El músico mexicano se presentó en el palenque en medio de los rumores sobre su supuesta separación de Ángela Aguilar , y esto no pasó desapercibido, pues algunos notaron que su esposa no estaba presente.

Fue la noche de este miércoles 22 de abril cuando Nodal subió al escenario para entonar sus mayores éxitos en un recinto completamente lleno. De acuerdo con los asistentes, el cantante de “Adiós, amor” se mostró sonriente y con buena actitud.

Sin embargo, la ausencia de la hija de Pepe Aguilar llamó la atención, ya que ella solía acompañarlo en casi todos sus conciertos. De hecho, el año pasado, en la misma feria, Ángela subió al escenario para interpretar a dueto su canción “Dime Cómo Quieres”.

Esta situación reaviva los rumores de que la pareja podría no estar juntos y que atraviesa una supuesta crisis matrimonial que habría empeorado tras la publicación del videoclip ‘Un Vals’ de Nodal.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal terminaron?

Ángela Aguilar y Christian Nodal no han confirmado ni desmentido si existe una crisis en su matrimonio que pudiera llevarlos a separarse o terminar definitivamente su relación. De hecho, se han mantenido alejados de las redes sociales . Según el periodista Alex Rodríguez, ambos buscan mantenerse fuera de la polémica.

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían en crisis, según especulaciones.|(Instagram @angela_aguilar_)

Ambos artistas continúan con sus carreras como cantantes: Ángela con el lanzamiento de su nueva canción “China de los ojos negros”, y Nodal con su gira.

¿Por qué cancelaron la boda Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal pospusieron su boda de manera indefinida debido al contexto de seguridad en México, según reveló el cantante. Ambos tenían planeado casarse por la iglesia en Zacatecas.