Mariana Rodríguez anuncia su tercer embarazo y emociona a redes con tierno video familiar

La influencer Mariana Rodríguez anunció junto a su esposo, Samuel García, que estaba embarazada por tercera vez, sorprendiendo a sus seguidores con un emotivo video familiar publicado en sus redes sociales. En ese pequeño clip, su hija Mariel sale reaccionando con emoción al saber que será “hermana mayor otra vez”. Como era de esperarse, el anuncio rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y comentarios.

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¿Cómo anunció Mariana Rodríguez su embarazo?

A través de un video, la familia compartió un momento íntimo en el que revelan la noticia; lo que más llama la atención es que su hija mayor, Mariel, aparece reaccionando y confirmando la noticia de que ella será hermana mayor nuevamente. Además, Mariana Rodríguez compartió un emotivo mensaje hablando sobre lo bonitas que pueden ser a veces las sorpresas de la vida y del enorme amor que ya tiene desde antes de nacer.

“Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio. Mi oración más profunda… hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte”, escribió la influencer.

¿Cuántos hijos tienen Samuel García y Mariana Rodríguez?

Mariana Rodríguez y Samuel Garcia ya son padres de dos niñas: Mariel, quien nació en 2023, e Isabel de 2025. Este nuevo bebé llega a la vida de Mariana, quien siempre comparte con sus seguidores cada paso significativo que da en su vida. Ella también llegó a ser muy abierta con lo difícil que fueron algunos momentos del pasado relacionados con pérdidas gestacionales, lo que hace que este anuncio tenga un peso emocional aún mayor para ella y su comunidad.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como siempre, la pareja logró romper las redes con miles de seguidores reaccionando con mensajes de felicitaciones, comentarios llenos de emoción y teorías sobre el género del bebé. Muchos destacan lo especial del momento, sobre todo por la historia personal de la influencer.