Cuál es el mejor horario para cenar: reduce la presión arterial y mejora la salud

El mejor horario para cenar es, como regla general, entre 2 y 3 horas antes de acostarse. Esta práctica puede favorecer la digestión, el descanso y una mejor sincronización entre los horarios de alimentación y el ritmo circadiano.

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El momento en que se consumen los alimentos puede influir en diferentes aspectos de la salud cardiometabólica. El organismo regula funciones como el sueño, la secreción de hormonas, el metabolismo y la presión arterial siguiendo ritmos circadianos.

Por eso, además de qué se come, también importa cuándo se realizan las comidas. En este contexto, adelantar la cena y mantener horarios relativamente regulares puede ser una estrategia complementaria dentro de un estilo de vida saludable.

¿A qué hora conviene cenar para cuidar la presión arterial y la salud?

Una recomendación práctica es terminar de cenar entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir. Por ejemplo, si una persona suele acostarse alrededor de las 23 horas, podría intentar finalizar la cena entre las 20 y las 21 horas. Pero el horario debe adaptarse a la rutina, los requerimientos nutricionales y las condiciones particulares de cada persona.

La presión arterial presenta variaciones naturales a lo largo del día. Habitualmente disminuye durante el sueño, mientras que determinados factores relacionados con el estilo de vida pueden alterar este patrón.

Por eso, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, dormir adecuadamente y controlar el consumo de sodio tienen un papel mucho más amplio en el cuidado de la presión arterial que simplemente elegir una hora determinada para cenar. Estos son algunos beneficios de evitar cenas demasiado tardías:



Mejor descanso nocturno: dejar un intervalo entre la cena y el momento de acostarse puede reducir la posibilidad de molestias digestivas o reflujo en algunas personas.

dejar un intervalo entre la cena y el momento de acostarse puede reducir la posibilidad de molestias digestivas o reflujo en algunas personas. Mayor sincronización con el ritmo circadiano: concentrar una mayor parte de la ingesta durante las horas de actividad puede coincidir mejor con los ciclos naturales del organismo.

concentrar una mayor parte de la ingesta durante las horas de actividad puede coincidir mejor con los ciclos naturales del organismo. Menor exposición a comidas nocturnas innecesarias: cenar a una hora estable puede ayudar a evitar picoteos abundantes justo antes de dormir.

cenar a una hora estable puede ayudar a evitar picoteos abundantes justo antes de dormir. Mejor control metabólico: algunos estudios sobre alimentación restringida en el tiempo sugieren posibles beneficios cuando la ingesta se concentra más temprano, aunque los resultados dependen de la alimentación total y de las características individuales.

¿Qué dicen los médicos sobre cenar temprano y dormir mejor?

La relación entre una cena tardía y la salud no depende únicamente del reloj. También importa qué alimentos se consumen, en qué cantidad y cuánto tiempo pasa hasta acostarse. Una cena abundante y muy próxima al momento de dormir puede resultar especialmente incómoda para personas con tendencia al reflujo gastroesofágico.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) recomienda, para quienes presentan síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, evitar comer durante las 3 horas previas a acostarse. Por su parte, la American Heart Association sostiene que una alimentación cardioprotectora debe priorizar verduras y frutas, cereales integrales, fuentes saludables de proteínas y grasas insaturadas. Pero también limitar el exceso de sodio, azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados.

Estas son algunas pautas para quienes buscan establecer un horario saludable para la última comida del día:



Mantener cierta regularidad: comer aproximadamente a horarios similares ayuda a estructurar la rutina diaria.

comer aproximadamente a horarios similares ayuda a estructurar la rutina diaria. Evitar cenas excesivamente abundantes: una comida muy copiosa por la noche puede dificultar la digestión y afectar el descanso.

una comida muy copiosa por la noche puede dificultar la digestión y afectar el descanso. Cuidar el contenido del plato: una alimentación equilibrada tiene mayor relevancia para la salud cardiovascular que una hora específica de la cena.

una alimentación equilibrada tiene mayor relevancia para la salud cardiovascular que una hora específica de la cena. Considerar las necesidades individuales: personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, reflujo u otras condiciones pueden requerir recomendaciones personalizadas.

En definitiva, no existe una hora mágica para cenar que por sí sola reduzca la presión arterial. La evidencia disponible apunta a que cenar con anticipación, respetar el descanso nocturno y mantener un patrón alimentario saludable pueden formar parte de una estrategia beneficiosa para el bienestar general.