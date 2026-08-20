¿Qué es el tzatziki y cómo se prepara? La salsa que hizo el equipo de Flor en MasterChef 24/7

El tzatziki es una salsa de origen griego, fresca y cremosa. Su sabor ligeramente ácido y refrescante la convierte en un acompañamiento ideal para carnes, pescados, panes y diferentes platillos. Esta preparación llamó la atención en la "Batalla por equipos" de MasterChef 24/7 que se realizó este miércoles, cuando el grupo comandado por Flor la incluyó como parte de su propuesta de cena. Pero, ¿qué es exactamente y cómo se prepara en casa?

MasterChef 24/7: ¿Qué es el tzatziki y la receta?

El tzatziki es una salsa tradicional de la cocina griega elaborada a base de yogur, pepino y ajo. Dependiendo de la receta, también puede llevar aceite de oliva, jugo de limón o vinagre y hierbas como eneldo o menta. Una de sus principales características es su textura cremosa combinada con la frescura del pepino. Además, el ajo aporta un sabor intenso que contrasta con la acidez del yogur.

Aunque suele relacionarse con la gastronomía griega, también es popular en otros países de la región del Mediterráneo y Oriente Medio, donde existen preparaciones similares. En el caso de MasterChef México 2026, fue utilizada para acompañar unas spanakopitas, que se refiere a una especie de tarta rellena de verduras.

Preparar tzatziki en casa es sencillo y no requiere técnicas complicadas. Uno de los pasos más importantes consiste en retirar el exceso de agua del pepino, ya que esto ayuda a conseguir una salsa espesa y evita que quede demasiado líquida.

Ingredientes:



1 pepino mediano

1 taza de yogur griego natural

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de eneldo fresco picado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

El equipo de Flor preparó tzatziki durante uno de los retos de MasterChef 24/7.|Canva

Paso a paso:



Lava y ralla el pepino. Puedes utilizar un rallador y conservar la cáscara si está en buenas condiciones. Retira el exceso de líquido. Coloca el pepino rallado en un colador o sobre una manta de cielo y presiónalo para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Prepara el ajo. Pica finamente el diente de ajo o machácalo hasta obtener una pasta. Mezcla los ingredientes. En un recipiente incorpora el yogur griego, el pepino, el ajo, el aceite de oliva, el jugo de limón y el eneldo. Sazona. Agrega sal y pimienta al gusto y mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Refrigera antes de servir. Déjalo reposar en el refrigerador durante unos minutos para que los sabores se integren y la salsa adquiera una mejor consistencia.

El tzatziki que llegó a MasterChef 24/7

La presencia de esta salsa en MasterChef 24/7 puso el foco en una preparación que, aunque puede parecer sencilla, requiere cuidar detalles como la cantidad de líquido del pepino y el equilibrio entre el yogur, el ajo y las hierbas. Así, el tzatziki se convirtió en uno de los elementos de la propuesta de cena del equipo de Flor que ganó la batalla y logró convencer a los comensales, quienes comentaron que se trataba de un aderezo de excelente sabor.

Si quieres preparar en casa una salsa fresca, cremosa y fácil de combinar con diferentes platillos, el tzatziki es una alternativa que requiere pocos ingredientes y puede estar lista en cuestión de minutos.