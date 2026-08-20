Cuál es la planta que absorbe el calor y es ideal para tener en el balcón este verano

Durante el verano, un balcón puede acumular una importante cantidad de calor debido a paredes, pisos y barandales expuestos durante horas a la radiación solar. La hiedra inglesa (Hedera helix) es una planta que absorbe calor y puede utilizarse en balcones para ayudar a reducir el calentamiento de superficies expuestas al sol, especialmente cuando crece sobre una estructura que genera sombra.

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Incorporar vegetación puede ayudar a crear un microambiente más agradable, aunque su eficacia dependerá de la cantidad de follaje, la ventilación, la orientación del balcón y las condiciones climáticas. Esta es la manera de sumar la hiedra inglesa.

¿Cómo ayuda la hiedra a reducir el calor en un balcón?

De acuerdo con especialistas de University of Minnesota Extension, las plantas pueden contribuir al enfriamiento de los espacios mediante la evapotranspiración. Este es el proceso por el cual liberan agua hacia la atmósfera.

Además, una cobertura vegetal sobre determinadas superficies puede proporcionar sombra y reducir su calentamiento directo. La Royal Horticultural Society (RHS) señala que la hiedra es una planta trepadora vigorosa que puede cultivarse en distintos espacios y utilizarse para cubrir muros, vallas y estructuras.

En un balcón, puede aprovecharse de distintas maneras:



Crear una pantalla vegetal: colocada junto a un soporte, puede extenderse y formar una barrera de hojas que reduzca la exposición directa al sol.

colocada junto a un soporte, puede extenderse y formar una barrera de hojas que reduzca la exposición directa al sol. Proporcionar sombra: cuando alcanza suficiente cobertura, sus hojas pueden ayudar a mantener más protegida una pared o una estructura del balcón.

cuando alcanza suficiente cobertura, sus hojas pueden ayudar a mantener más protegida una pared o una estructura del balcón. Favorecer la evapotranspiración: como otras plantas, libera vapor de agua durante este proceso, lo que puede contribuir al enfriamiento del entorno inmediato.

como otras plantas, libera vapor de agua durante este proceso, lo que puede contribuir al enfriamiento del entorno inmediato. Aprovechar el espacio vertical: su crecimiento trepador permite utilizar paredes y estructuras sin ocupar demasiado espacio en el suelo.

¿Qué cuidados necesita la hiedra en el balcón durante el verano?

La RHS explica que la hiedra es una especie resistente que puede crecer en diferentes condiciones de iluminación, aunque la respuesta depende de la variedad. En un balcón sometido a altas temperaturas, es fundamental prestar atención al agua disponible en la maceta, ya que los recipientes se secan más rápido que el suelo.

Consejos para mantenerla saludable durante los meses cálidos:



Comprueba la humedad del sustrato: introduce un dedo en la tierra antes de regar y evita establecer una frecuencia rígida, especialmente durante olas de calor.

introduce un dedo en la tierra antes de regar y evita establecer una frecuencia rígida, especialmente durante olas de calor. Utiliza una maceta con drenaje: los agujeros inferiores permiten eliminar el exceso de agua y reducen el riesgo de problemas en las raíces.

los agujeros inferiores permiten eliminar el exceso de agua y reducen el riesgo de problemas en las raíces. Protege el recipiente del calor extremo: las macetas expuestas directamente al sol pueden calentarse considerablemente. Una ubicación parcialmente protegida puede ayudar a evitar el sobrecalentamiento de las raíces.

las macetas expuestas directamente al sol pueden calentarse considerablemente. Una ubicación parcialmente protegida puede ayudar a evitar el sobrecalentamiento de las raíces. Coloca un soporte resistente: la hiedra necesita una estructura adecuada si se pretende aprovecharla como cobertura vertical.

la hiedra necesita una estructura adecuada si se pretende aprovecharla como cobertura vertical. Controla su crecimiento: es una planta vigorosa y puede extenderse rápidamente. Las podas periódicas permiten mantenerla dentro del espacio disponible.

Para un balcón que recibe mucho sol durante el verano, combinar plantas con follaje abundante, recipientes adecuados y una buena distribución de la sombra puede ser una estrategia sencilla para crear un ambiente exterior más confortable.