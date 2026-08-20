El procedimiento conocido como decoupage invertida es diferente a la técnica que está en tendencia en este 2026. Esta consiste en decorar la parte posterior o el interior de un objeto transparente, como platos, bandejas o frascos de vidrio. Es por ello que traemos para ti estas 6 manualidades que se ven hermosas. Mientras que estas 5 opciones en tela son ideales para decorar el comedor con estilo moderno.

Antes de poner manos a la obra, se deben seguir ciertos pasos para que el resultado sea el esperado: limpiar el material, fijar el papel con el diseño hacia abajo, eliminar burbujas, añadir capas de pintura o sellador y dejar secar antes de manipular la pieza. En cambio, estas 3 ideas de portavasos aesthetic son buenas para una casa aesthetic.

6 ideas de manualidades “decoupage” DIY con técnica invertida: se ven hermosos para la decoración|IA

Las 6 ideas de manualidades "decoupage" con técnica invertida

1. Platos de vidrio: La primera opción es un plato transparente que permite trabajar con servilletas de tres capas, aunque para esta aplicación solo se utiliza la hoja superior impresa. Se recomienda limpiar primero el reverso con alcohol para eliminar grasa y residuos.

2. Tazones transparentes: Los recipientes de vidrio con relieves son mejores para este procedimiento. Una opción es la de un tazón de vidrio, una servilleta estampada y gel acrílico brillante.

3. Tablas de vidrio: Una tabla transparente para cocina ofrece una superficie plana que facilita la colocación del papel. El procedimiento comienza con la limpieza del reverso con alcohol.

4. Botellas de vidrio: Se puede pintar el interior para crear un fondo que haga resaltar el estampado desde el exterior. Este procedimiento puede requerir entre tres y cinco capas de pintura para cubrir completamente la transparencia.

5. Portavelas de vidrio: La imagen se coloca en el interior del recipiente para que pueda observarse desde el exterior a través del cristal. Después del secado, se agregan varias capas de pintura para generar un respaldo opaco que intensifique los colores del diseño.

6. Cuadros de vidrio: Un marco con cristal también puede convertirse en una pieza ornamental. Para ello se necesita un marco de vidrio, papel para decoupage o decoraciones.