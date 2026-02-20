5 ideas para reciclar bolsas de regalo; les darás un segundo uso muy útil sin tener que tirarlas

Es probable que tengas en casa muchas bolsas de regalo acumuladas debido a obsequios que has recibido en eventos o cumpleaños. Es por eso que aquí te damos las mejores ideas para que las puedas reciclar.

Usarlas para guardar objetos: Esta idea consiste en cortar la bolsa de regalo por la mitad y la parte superior de la bolsa meterla en la base de esta, de esa forma quedará una especie de caja reforzada en la que podrás guardar lo que desees: maquillaje, calcetines, bufandas, perfumes, accesorios para el cabello o lo que desees.

Sobres de regalo: Otra forma de darle un segundo uso a las bolsas de regalo es crear sobres enormes con ellas para agregar documentos; o bien, dar otro regalo pero en una envoltura más original. Como la mayoría de las bolsas tienen diseños ya no será necesario que decores el sobre aunque puedes personalizarlo de la manera que desees.

Cajoneras: Esta idea consiste en recortar las bolsas por la mitad y hacer cajas para poder meterlas en un cajón y que de esta manera los objetos o ropa estén mejor organizados. Esta idea es práctica ya que reciclas y le das una vida útil a las bolsas que tienes acumuladas. Ganaras más espacio y organización en tus cajones.

Tarjetas de regalo: Una de las mejores maneras de darle una segunda vida a tus bolsas es hacer tarjetas de cumpleaños personalizadas con ellas, esto debido a que el material de las bolsas es muy grueso y funciona perfecto como cartulina o cartoncillo. Solo deberás pegar una hoja sobre el material para que puedas escribir un mensaje. Corta la tarjeta en la forma que prefieras, ya sea cuadrada, en corazón, estrella o lo que más te guste.

Envolver libros: Una de las formas más originales de envolver libros para regalar es con papel decorado, es por eso que usar el de las bolsas es perfecto para que ahorres dinero y les des un segundo uso. Aunque la idea no se limita solo a envolver libros, puede ser también maquillaje, ropa, vasos, termos, libretas, tazas, y cualquier objeto que vayas a regalar.

Sin duda hacer alguna de estas ideas es muy original y además ayudas al medio ambiente ya que no tiras a la basura las bolsas sino que las rescatas y con tu creatividad les das un nuevo uso. ¿Cuál fue tu idea favorita?