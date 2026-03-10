Borra de café para repelente de insectos natural: cómo usar los desechos de café en tu casa para alejar a los mosquitos

Si no puedes vivir sin una taza de café en la mañana y en la noche, te encantará saber que existen muchos usos para los desechos de la infusión que puedes aprovechar en tu hogar; por ejemplo, puedes tener un repelente de insectos casero a partir de borra de café.

Se le llama borra de café o posos a los restos o desechos que quedan en tu cafetera después de preparar tu café molido. Es un tipo de residuo orgánico que se puede reusar y posee diversos usos en el hogar.

¿El café es un repelente de insectos?

De acuerdo con Medical News Today, el café contiene compuestos llamados diterpenos, que son tóxicos para los insectos. Además, el fuerte olor del café, que muchas veces resulta irresistible para los humanos, es desagradable para insectos como mosquitos, hormigas y avispas.

Por esta razón, la borra de café puede aprovecharse para mantener alejados a los bichos y evitar que entren a tu hogar.

Cómo usar la borra de café como repelente de insectos

El olor de la borra de café es bastante fuerte para los insectos, pero para tener un repelente efectivo es mejor quemarla; además de las ventajas que ya te dijimos, los insectos se alejarán naturalmente porque asociarán el humo con peligro. A continuación te diremos cómo puedes aprovechar los restos del café.



Si vas a emplear café molido usado, primero colócalo en un recipiente cubierto por papel aluminio para que se seque, aconseja W & W Nursery & Landscaping. Déjalo en un lugar fresco y oscuro hasta que quede seco. Pon los granos molidos en un recipiente como un bowl o en una superficie plana (por ejemplo, sobre un pedazo grande de papel aluminio). Lo que vas a hacer es quemarlos como harías con el incienso. Coloca el recipiente en el exterior, puede ser cerca de tu puerta o de una ventana. No lo lleves a interiores.

Es importante que no dejes la borra de café quemando por mucho tiempo sin supervisión. Debes tener las mismas precauciones que mantendrías con una veladora o con incienso; no lo dejes encendido si sales de casa.