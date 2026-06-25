Qué hacer con un bote de cristal vacío: así puedes reutilizarlo y hacer un bonito portavelas

Si tienes un bote de cristal vacío, puedes reutilizarlo para crear un bonito portavelas de estilo rústico que aporte calidez y personalidad a tu hogar. Este proyecto DIY es económico, fácil de realizar y permite crear una pieza decorativa ideal para terrazas, balcones, jardines o espacios interiores.

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La reutilización de envases de vidrio se ha convertido en una de las tendencias más populares dentro de la decoración sostenible. Expertos en diseño y reciclaje creativo destacan que este tipo de proyectos no solo ayudan a reducir residuos, sino que también permiten personalizar los ambientes con elementos únicos hechos a mano.

Además, los portavelas artesanales elaborados con materiales naturales como el yute encajan perfectamente con estilos decorativos muy demandados en la actualidad, como el rústico, el boho o el mediterráneo. Estos son los pasos a seguir.

¿Qué materiales necesitas para hacer un portavelas con un bote de cristal?

Bote de cristal vacío: debe estar limpio y completamente seco.

debe estar limpio y completamente seco. Cartón: puede utilizarse para reforzar algunos detalles decorativos si se desea.

puede utilizarse para reforzar algunos detalles decorativos si se desea. Hilo de yute o fibra natural: aportará un acabado artesanal.

aportará un acabado artesanal. Silicona caliente

Vela o luz LED

El atractivo principal de este proyecto radica en la versatilidad del yute, un material natural que combina fácilmente con distintos estilos de decoración y proporciona una apariencia acogedora.

¿Cómo hacer un portavelas artesanal con un bote de cristal?

La elaboración es sencilla y no requiere conocimientos previos de manualidades.



Decora la tapa con yute: cubre completamente la tapa del bote enrollando el hilo de yute desde el centro hacia los bordes. Fíjalo con pequeñas aplicaciones de silicona caliente a medida que avanzas. Forra el bote de cristal: utiliza la misma cuerda de yute para decorar el recipiente. Puedes cubrir toda la superficie o crear patrones dejando zonas de cristal visibles para que la luz de la vela se filtre y genere efectos decorativos. Convierte la tapa en una base: una vez decorada, pega la tapa en la parte inferior del bote utilizando silicona. Esto creará un soporte que le dará mayor presencia visual al portavelas. Crea un asa decorativa: con un tramo de cuerda de yute, confecciona un asa resistente y fíjala a ambos lados del recipiente. Este detalle permite transportarlo fácilmente o incluso colgarlo como si fuera un pequeño farol. Añade la iluminación: coloca una vela pequeña o una luz LED en el interior para completar el proyecto.

El resultado es una pieza decorativa elegante y funcional que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores protegidos. Durante la noche, la luz que atraviesa las zonas descubiertas del cristal crea una atmósfera cálida y acogedora.