Dale una segunda vida a las botellas de plástico con este organizador

Reutilizar materiales que ya tienes en casa es una forma sencilla de darles una segunda oportunidad y, al mismo tiempo, crear objetos útiles para el día a día. Las botellas de plástico son uno de esos elementos que pueden transformarse con un poco de creatividad.

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En lugar de desecharlas después de usarlas, puedes convertirlas en un práctico organizador de cocina para mantener algunos objetos en orden. Es una alternativa económica y fácil de realizar que además permite aprovechar materiales que normalmente terminarían en la basura.

¿Que elementos se necesitan para hacer el organizador de cocina?

Para hacer el organizador de cocina necesitarás los siguientes elementos:



Botellas de plástico

Tijera o cúter

Pegamento o silicona

Un recipiente o base para unir las botellas

Materiales decorativo, como corcho o tela de yute.

¿Cómo hacer un organizador de cocina con botellas de plástico?

Reutilizar botellas de plástico puede convertirse en una alternativa práctica para organizar alimentos secos en la cocina. Con pocos materiales es posible transformar dos envases transparentes en recipientes que, además de ayudar a mantener la despensa en orden, permiten identificar fácilmente lo que contienen.

Para comenzar, lava muy bien las botellas, retira las etiquetas y déjalas secar por completo. Después, marca con una regla y un marcador la altura en la que realizarás los cortes. Recorta las botellas con cuidado y utiliza una lija fina para suavizar los bordes y evitar zonas filosas.

A continuación, mide y corta tiras de corcho o tela de yute para cubrir las áreas donde se realizaran los cortes. Fíjalas con silicón caliente, procurando que queden bien alineadas y dejando una parte transparente en el centro. Con las piezas de plástico que reservaste o con círculos de corcho, prepara las tapas de los recipientes.

Para terminar, coloca una pequeña bolita de madera en el centro de cada tapa como agarradera. Deja que el silicón se enfríe y comprueba que todo esté bien asegurado. Cuando los recipientes estén completamente limpios y secos, úsalos para guardar arroz, pasta, galletas, frijoles, semillas o cereales.