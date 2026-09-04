La pared situada arriba del fregadero puede convertirse en una zona práctica sin necesidad de modificar toda la cocina, donde puedes ocupar el área que se ubica entre el muro y el refrigerador. Por lo anterior, traemos para ti estas 6 ideas para decorar el espacio de arriba y convertirlo en un lugar funcional.

La elección depende de la profundidad que hay entre los espacios. Por ejemplo, una repisa demasiado grande puede dificultar las tareas frente al fregadero, mientras que una alternativa estrecha permite conservar el área de trabajo libre. Pero si lo que quieres es ocupar la esquina vacía que hay en la sala, estas 6 ideas te ayudarán a convertirla en un área útil.

Qué hacer con el espacio arriba del fregadero: 6 ideas para decorarlo como un espacio funcional|IA

Así puedes ocupar el espacio de arriba del fregadero

1. Repisa estrecha: Una tabla de poca profundidad puede servir para colocar jabón para platos, cepillos, esponjas dentro de recipientes y pequeños accesorios.

2. Barra con ganchos: Una barra metálica aprovecha el muro para colgar utensilios pequeños, paños de cocina o accesorios que necesiten secarse. La principal ventaja es aprovechar una superficie que normalmente no cumple ninguna función de almacenamiento.

3. Plantas de interior: Una pequeña maceta puede aportar un toque natural a la cocina. Para ello, debes comprar especies que se adapten al espacio que hay entre el fregadero y la parte de arriba. Una de las opciones son las hierbas aromáticas, siempre y cuando reciban luz natural.

4. Tablero perforado: Un panel tipo pegboard ayuda a colocar ganchos, pequeñas repisas y soportes en diferentes posiciones. Con esta pieza puedes organizar utensilios y accesorios de cocina.

5. Espejo: Un espejo pequeño puede funcionar como decoración o para reflejar la luz del área. Esta opción es ideal cuando la pared no necesita almacenamiento y se busca conservar una apariencia despejada. Cabe mencionar que, si el fregadero salpica frecuentemente, el espejo necesitará limpieza periódica.

6. Repisa para libros de cocina: Una repisa estrecha puede servir para colocar uno o 2 recetarios para que sean accesibles mientras se prepara la comida.