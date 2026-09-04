Ideas DIY: Cómo crear un portavelas cálido a partir de latas de atún y broches de ropa

Las latas de atún se encuentran entre los materiales más utilizados para los proyectos de manualidades e ideas DIY (Hazlo tú mismo). Esto se debe a que se trata de un material que puede ser muy resistente, puede alterarse en cuanto a su forma y se le puede dar varias utilidades.

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Materiales como este son elegidos por quienes se encuentran en el movimiento DIY, ejecutando proyectos a través de los cuales crean objetos decorativos con sus propias manos y sin grandes conocimientos.

¿Cómo hacer un portavelas rústico?

Las ideas DIY se han ganado un lugar en muchos hogares como una práctica de entretenimiento, expresión artística y desestresante.

Al respecto, hoy queremos proponerte un proyecto que invita a trasformar latas de atún y broches de madera en portavelas cálidos.

De lata de atún a portavela rústico

Transformar latas de atún vacías y broches de madera para ropa en un portavelas estilo rústico o nórdico es un proyecto de reciclaje rápido, económico y muy decorativo que merece ser puesto a prueba.

Esta idea DIY deja en claro que la madera de los broches ayuda a matizar la luz de la vela, creando un ambiente cálido y acogedor por lo que el siguiente paso a paso te dará la posibilidad de crear un objeto que embellecerá cualquier rincón de tu hogar:

Materiales

1 lata de atún limpia (bien desengrasada y sin bordes filosos).

18 a 24 broches de madera para ropa (la cantidad exacta depende del diámetro de la lata).

1 vela pequeña (de noche o flotante) o una vela LED.

Opcional: Cuerda de yute, hilos de color, pintura en aerosol o acrílica, silicona líquida o caliente, o ramitas de lavanda/romero.

Paso a paso

Prepara la base de metal: Limpia profundamente la lata con detergente para quitar cualquier resto de olor o aceite. Seca muy bien. Si la parte superior conserva algún borde cortante, aplástalo con un alicate o pasa una lija fina. Coloca los broches: Abre los broches de madera y engánchalos de manera vertical alrededor de todo el borde superior de la lata, uno al lado del otro, presionando hasta que el fondo del broche toque la base. Cubre todo el perímetro hasta que la lata de metal quede completamente oculta. Asegura la estructura (opcional): Si deseas mayor firmeza, aplica una pequeña gota de silicona en la cara interna del broche antes de engancharlo a la lata. Instala la vela: Coloca la vela en el centro del fondo de la lata.

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