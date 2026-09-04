Muere querido músico del regional mexicano; su partida llena de tristeza a la música de Sinaloa

Este viernes 4 de septiembre la música regional mexicana está de luto tras confirmarse la muerte de Mario Parra, integrante de Los Hermanos Parra de Badiraguato, Sinaloa. De acuerdo con información difundida el intérprete falleció el día de ayer e inmediatamente la noticia comenzó a generar una ola de reacciones entre músicos y seguidores del género.

Te puede interesar: Ángela Aguilar da inesperada noticia sobre su matrimonio con Nodal

El fallecimiento fue dado a conocer a través de redes sociales por Los Amigueros de la Sierra, quienes dedicaron un mensaje de despedida al músico y recordaron la amistad y los momentos compartidos a lo largo de su trayectoria.

“Con mucha tristeza despedimos a un gran amigo y compañero músico. Su música, Su amistad y todos los momentos que compartimos quedarán siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, amigo”, expresó la agrupación.

¿De qué murió Mario Parra?

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente la causa de muerte de Mario Parra, asimismo, la familia, amigos o allegados han dado información que relacione los motivos de su repentino fallecimiento o que halla presentado alguna enfermedad, accidente u otra causa.

Ante la lamentable noticia también se ha difundido información que familiares estarían solicitando apoyo económico para poder cubrir los gastos del funeral y los servicios conmemorativos y para poder recolectar el dinero se habilitó una campaña a través de GoFundMe.

“En estos momentos tan difíciles, queremos apoyar a su familia. Para quienes gusten y puedan ayudar, les dejamos el enlace de GoFundMe. Cualquier aportación, por pequeña que sea, será de mucha ayuda”, se lee en el mensaje que compartió la agrupación Amigueros de La Sierra.

¿Quién era Mario Parra?

Como se mencionó anteriormente, Mario Parra era músico e integrante de Los Hermanos Parra de Badiraguato, Sinaloa, agrupación del género de la música regional mexicana y su nombre logró consolidarse gracias a que dentro del grupo se desempeñaba como primera voz.

El grupo que lleva por nombre Los Hermanos Parra se ha mantenido se ha ganado un espciao dentro del circuito de la música regional gracias a varios temas éxitosos, adémas, de que cuentan con material musical publicado en plataformas digitales, el lnazamiento del álbum Cruzando Fronteras, además de presentaciones en vivo.

Tras conocerse el fallecimiento, Los Amigueros de la Sierra dedicaron unas palabras a quien describieron como un gran amigo y compañero músico, destacando que su música y los recuerdos compartidos permanecerán entre quienes lo conocieron.