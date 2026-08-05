Qué hacer con las botellas de plástico vacías: cómo reutilizarlas para armar cajitas de bombones

Las botellas de plástico vacías no tienen por qué terminar en la basura, ya que pueden reutilizarse para crear cajitas de bombones con un acabado atractivo y funcional. Con unos pocos materiales y un procedimiento muy sencillo, es posible transformar un envase PET en un recipiente ideal para regalar dulces o almacenar pequeños objetos del hogar.

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El reciclaje creativo, también conocido como upcycling, es una práctica impulsada por organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que promueve extender la vida útil de los materiales mediante nuevas aplicaciones. En este caso, una botella de refresco de 2 litros puede convertirse en una cajita resistente, económica y completamente personalizada.

Manualidades: ¿Cómo hacer una cajita de bombones con una botella de plástico reciclada?

Antes de comenzar este proyecto DIY, reúne los siguientes materiales:



1 botella PET de refresco de 2 litros

Tijeras

Cúter

Regla

Marcador permanente

Cinta adhesiva decorativa, papel o pintura

Pegamento o silicón frío

Paso a paso



Lava y seca la botella: retira cualquier resto de bebida y deja que el plástico se seque completamente antes de manipularlo. Quita la etiqueta: elimina la etiqueta y limpia los restos de adhesivo para obtener una superficie lisa y transparente. Marca la zona de corte: con una regla y un marcador, dibuja una línea alrededor de la parte recta de la botella para conseguir una forma uniforme. Corta el envase: dobla ligeramente la botella para hacer un pequeño corte con el cúter y continúa con las tijeras hasta obtener un recipiente cilíndrico. Puedes utilizar la parte superior o la sección central de la botella. Da forma a la cajita: dobla los bordes superiores hacia el interior. Si lo deseas, realiza pequeñas pestañas para facilitar el cierre. Haz la tapa: utiliza un trozo de cartón o papel grueso. Calca la base de la cajita y añade aproximadamente 3 centímetros por cada lado para formar las pestañas. Recorta, realiza los dobleces y pega las uniones con silicón frío. Decora el recipiente: coloca cinta decorativa en los bordes, cúbrelo con papel de colores, píntalo o añade listones, estampas o pequeños dibujos para lograr un acabado más elegante, especialmente si será un regalo.

¿Qué puedes guardar en estas cajitas recicladas además de bombones?

Aunque son perfectas para presentar chocolates o dulces en cumpleaños, celebraciones o fechas especiales, estas cajitas también pueden utilizarse como organizadores para distintos objetos pequeños:



Botones y agujas: ideales para mantener ordenado el costurero.

ideales para mantener ordenado el costurero. Ligas y pasadores: evita que se pierdan dentro de cajones.

evita que se pierdan dentro de cajones. Clips y tachuelas: una solución práctica para el escritorio.

una solución práctica para el escritorio. Semillas para el jardín: permite clasificarlas antes de la siembra.

permite clasificarlas antes de la siembra. Cuentas para hacer pulseras: facilita organizar materiales de manualidades.

facilita organizar materiales de manualidades. Monedas: pueden funcionar como una pequeña alcancía o recipiente de uso diario.

pueden funcionar como una pequeña alcancía o recipiente de uso diario. Accesorios pequeños: pendientes, anillos o dijes quedan protegidos del polvo.

pendientes, anillos o dijes quedan protegidos del polvo. Materiales para manualidades: lentejuelas, mostacillas, botones decorativos o piezas diminutas.

Además de reducir residuos plásticos, este tipo de manualidades fomenta el consumo responsable y demuestra que objetos cotidianos pueden transformarse en artículos útiles y decorativos.